Muriel Villanueva guanya el VII Premi Carlemany per al Foment de la Lectura amb "Rut, sense hac"

L'escriptora Muriel Villanueva ha guanyat el VII Premi Carlemany per al Foment de la Lectura amb 'Rut, sense hac', que narra la història de la Rut, una noia de 16 anys que comença els estudis artístics en un nou institut allunyat del seu barri. Allà, hi fa noves amistats i farà front al secret que guarda des dels 4 anys, una cicatriu a la cintura que li recorda que va perdre part del seu cos com a conseqüència d'un càncer. La jove haurà de fer front a al vergonya a mostrar el seu propi cos i a la por que torni a la malaltia. El lliurament del premi es farà a Andorra coincidint amb la publicació del llibre el pròxim mes de maig.

Muriel Villanueva (València, 1976) és llicenciada en Teoria de la Literatura i Literatura Comparada i diplomada en Educació Musical. És escriptora i professora d´escriptura. Ha publicat una quinzena de llibres de narrativa per a totes les edats, així com algun volum de poesia. Destaquen les novel·les 'La gatera' i 'El parèntesi esquerre', el recull de contes Nines, la trilogia juvenil 'L´Esfera' i la novel·la infantil 'Duna. Diari d´un estiu'. Ha rebut diversos premis, entre els quals cal esmentar el Premi de Novel·la J. M. Casero, el Premi de la Crítica dels Escriptors Valencians i el Premi Les Talúries de Poesia.