El solsoní Roger Mas, Joan Manuel Serrat, Joan Isaac, Gemma Humet i el grup Coses participaran a l'homenatge a Ramon Muntaner

Joan Manuel Serrat, Gemma Humet, Eduard Iniesta, Sílvia Comes, Rusó Sala, Enric Hernàez, Borja Penalba, Turnez & Sesé, Joan Isaac, el solsoní Roger Mas i el grup Coses -amb el sallentí Jordi Fàbregas i Ton Rulló i Miquel Estrada, de Viladomiu Nou-, són els artistes que participaran al concert d'homenatge a Ramon Muntaner, cantant que es va retirar fa 30 anys i és actual delegat de l'SGAE a Catalunya, que tindrà lloc dissabte 10 de febrer al Teatre Joventut de l'Hospitalet en el marc del Barnasants. El cantautor Joan Isaac, qui ha impulsat el concert, va destacar la importància de reivindicar les cançons que Ramon Muntaner va fer als anys 70 i 80 perquè "sempre he pensat que va deixar una obra absolutament magnífica". El concert porta per nom Cançó de carrer, el nom del primer disc de Muntaner.

30 anys després d'haver abandonat la seva carrera musical, les seves cançons tornaran a sonar en un concert antològic. De fet, l'any 1975 va ser reconegut per ser teloner de Lluís Llach i per ser un nou intèrpret de la mateixa generació que Joan Isaac o Marina Rossell. El seu primer disc va ser 'Cançó de carrer', en el qual va posar música a diversos poetes. El seu segon àlbum 'Presagi' el va dedicar monogràficament a la poesia de Miquel Martí i Pol i el va presentar en concert al Palau de la Música.

Al llarg de la seva trajectòria va cantar poemes i textos d'autors com Josep Maria de Sagarra o Joan Ollé. Isaac va apuntar, com també va indicar Pere Camps, director del Barnasants, que Muntaner "va deixar una obra absolutament magnífica". De fet, va declarar que la primera vegada que es musica a Martí Pol "seriosament" és un disc meravellós que "ha d'estar a la història de la música en català i es diu 'Presagi'. Muntaner va dir que no es vol convertir en la primera persona que va musicar Martí Pol perquè aquest va ser Rafael Subirachs. Isaac va afegir que era "un greuge històric que tothom sap que Muntaner és delegat de l'SGAE Catalunya, però molta gent no sap que va ser molt important com autor de cançons".

El cantant va apuntar la dificultat d'elaborar una escaleta de cançons i finalment va decidir optar per enfocar el concert en la primera època de Ramon Muntaner, on "hi havia una força impressionant". Isaac també va assenyalar que tenia molt clar que havia de ser un espectacle intergeneracional amb músics de diferents edats del país.

Isaac va anunciar que Joan Manuel Serrat hi serà present cantant una cançó amb Gemma Humet. "Que el Joan s'hagi ofert a fer això és molt important perquè el Serrat i el Llach eren els nostres mites d'aquell moment". Muntaner va recordar que fa 30 anys que va treure el seu darrer disc que es deia 'Fugida', i va dir que fa més anys que treballa al món de la gestió que en el de la música. Muntaner es va mostrar content que encara hi hagi gent que l'aturi pel carrer per parlar-li de la seva música. Una veu que "ha tingut transcendència en la vida de qualsevol persona és el plaer més gran que et pot donar. Això dona sentit un ofici de fer cançons i cantar-les". Muntaner va anotar, però, que no cantarà però no va descartar dir algunes paraules al final del directe. "No tinc previst cantar. De fet, jo quan ho vaig deixar vaig dir que no tornaria a cantar i no és una postura, és tan simple com que no tinc ganes de fer el ridícul".