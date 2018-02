Els alumnes del Guillem Catà assagen per a l'estrena a L'Auditori

Illa esperança és la peça que la Big Band de l'institut Guillem Catà i la Coral de les Escodines de Manresa interpretaran els dies 16, 17 i 18 de febrer a L'Auditori de Barcelona, en un concert conjuntament amb l'OBC. La peça, de quinze minuts de durada, l'ha compost Arnau Tordera, líder del grup Obeses. L'autor ha fet arribar un vídeo de motivació als alumnes, que els joves van visionar ahir abans d'un assaig al qual també van assistir les regidores de Cultura i Joventut, Anna Crespo, i d'Ensenyament i Universitats, Mercè Rosich.

Aquesta iniciativa forma part del projecte «Et toca a tu», impulsat pel mateix Auditori i que té com a objectiu donar veu a entitats que fan música com a eina d'inclusió social. Rosa Maria Ortega, directora i ànima del muntatge, en destaca la importància i remarca que «la música és pura emoció i sense emoció no hi ha aprenentatge». Als concerts la vuitantena d'alumnes seran dirigits pel prestigiós director de l'OBC Kazushi Ono.