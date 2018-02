Josep Morral i Anna Llimós guanyen el 24è Premi Joan Vilanova de dibuix i gravat

Els bagencs Josep Morral (Sant Fruitós de Bages) amb el dibuix Llibertat i Anna Llimós (Monistrol de Montserrat) amb el gravat titulat 42?44'493"n/0?43'316"O, Arquitectures inacabades es van endur, ahir, el 24è Premi Joan Vilanova de dibuix i gravat, dotat amb 1.500 euros. L'Espai 7 del Centre Cultural El Casino va ser l'escenari del lliurament de premis i de la inauguració de les obres presentades, que es podran veure fins al 21 de febrer, en horari de dimarts a diumenge de 6 a 9 del vespre. El jurat també va concedir dos accèssits en nom del Cercle Artístic de Manresa: un de dibuix per a Josep Plaja amb l'obra Barques en repòs, i un de gravat per a Eva Cardona per Desolació.

A la convocatòria s'hi van presentar un total de 73 obres, de les quals 21 en la modalitat de gravat i 52 en dibuix. La participació ha estat majoritàriament d'artistes de Manresa i comarca, però també hi ha hagut una àmplia representació de la resta de Catalunya i alguna de l'Estat espanyol.