El primer llibre va ser el més venut a l'Estat el 2012 i 2013

? El fenomen Grey va començar en els llibres, on el primer lliurament de la trilogia signada per E. L. Grey, Cincuenta sombras de Grey, va ser el volum més venut a l'Estat espanyol el 2012 i el 2013. I va arrasar a les biblioteques. De fet, Cincuenta sombras liberadas -el llibre de l'estrena cinematogràfica d'aquest cap de setmana- ahir no es podia agafar en préstec a les biblioteques de Manresa, Artés, Balsareny o Igualada. La saga té el rècord de l'edició de butxaca de vendes més ràpida, i va superar la sèrie de Harry Potter.