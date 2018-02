L'últim Grey ja ha venut al Bages Centre més d'un miler d'entrades anticipades

El fenomen encara cueja. Aquest divendres arriba a les pantalles de cinema l'esperat final de la trilogia de Grey, Cincuenta sombras liberadas , que protagonitzen Jamie Dornan i Dakota Jonhson . Però per als fans més impacients, Bages Centre de Manresa ha preparat avui una marató que reuneix els dos títols anteriors ( Cincuenta sombras de Grey i Cincuenta sombras más oscuras ) i l'estrena, un dia abans, de l'última pel·lícula en una sessió contínua -no es pot veure únicament l'estrena- que començarà a les 17.30 h i que té un preu d'11 euros. Fins ahir ja hi havia una noratena d'entrades venudes per a la marató d'avui.

Però la febre per saber el desenllaç és allargada perquè la tercera part de la trilogia eròtica que signa E. L. James ja ha venut unes 1.100 entrades a la prèvia, sobretot concentrades en les sessions d'aquest cap de setmana. Les manilles, les cordes i els fuets de Grey han creat adeptes. Yelmo Abrera també ofereix avui la marató d'un film que divendres es podrà veure a Igualada, Puigcerdà i la Seu.

L'expectació creada el 2015, en l'estrena del primer film de la trilogia, difícilment es repetirà. Però, com explica Jordi Gonzàlez, gerent dels multicinemes, aquesta saga és la que ha tingut més venda anticipada als multisales dels Trullols. Ni Star Wars aconsegueix fer ombra a Grey. La primera part de la trilogia, estrenada el 2015, va superar al Bages Centre les 2.100 entrades comprades a l'avançada i la segona, el febrer de l'any passat, en va vendre 1.300. Les entrades per a Cincuenta sombras liberadas es van posar a la venda fa un mes «i des del primer moment hi ha hagut moviment», destaca Gonzàlez.

Dornan i Johnson tornen a encarnar Christian Grey i Anastasia Steele en una cinta que suma a l'habitual dosi d'erotisme moments de suspens. Dirigida per James Foley i amb guió de Niall Leonard, els nuvis Christian i Ana, convençuts que han deixat enrere les fosques ombres del passat, gaudeixen de la seva luxosa vida. Però just quan Ana es comença acostumar a ser la senyora Grey i Christian a gaudir de l'estabilitat de la seva nova vida, apareixen noves amenaces. Com no podia ser d'una altra manera...