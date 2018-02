«Sàpiens» tindrà una funció via 'streaming' per als polítics «exiliats» a Bèlgica

Els responsables de l'obra de teatre Sàpiens, escrita pel surienc Roc Esquius, dirigida per Sergi Belbel i protagonitzada per Mireia Portas i Enric Cambrany, han anunciat que faran una funció en streaming (emesa en directe a través d'Internet) el proper dissabte 10 de febrer a les nou de la nit a la sala Flyhard de Barcelona perquè la puguin veure els polítics «exiliats» a Brussel·les. Es tracta, segons han indicat en un comunicat, d'una forma de denúncia contra «la retallada i privació de drets socials i ciutadans que estem vivint darrerament» i que «ha dut injustament» alguns polítics del Govern i representants d'entitats cíviques pacifistes a la presó o a «haver-se d'exiliar forçosament» a Bèlgica.

L'emissió també es podrà seguir via web adquirint una entrada simbòlica, a mode de fila 0, l'import de la qual s'ingressarà íntegrament a l'Associació Catalana pels Drets Civils. Aquesta associació ha estat creada pels familiars dels «presos i exiliats polítics» com una xarxa de suport mutu que els permeti coordinar-se i treballar per alliberar-los tan aviat com sigui possible.