Gossos exhaureix en quatre dies les entrades del concert d'aniversari a l'Auditori

El grup de Manresa Gossos ha exhaurit en quatre dies les 2.000 localitats pel concert del dia 3 de maig a l'Auditori de Barcelona per celebrar els seus 25 anys de carrera. La banda pujarà a l'escenari acompanyada d'artistes com Txarango, Sopa de Cabra, Els Pets, Blaumut o Lax'n Busto.

Gossos ha anunciat oficialment aquest divendres que, a banda del concert a l'Auditori, realitzarà una gira de concerts a diferents pobles i ciutats de Catalunya, que comptarà amb les cançons més emblemàtiques de la seva història. La gira arrencarà després del concert especial a Barcelona i acabarà el dia 1 de desembre al Teatre Kursaal de Manresa. Segons explica el grup, serà un concert de cloenda molt especial perquè comptarà amb la implicació de grups locals del Bages.

La banda recorda que continua obert el concurs de covers per actuar a l'Auditori de Barcelona la nit del 3 de maig. Els interessats poden enviar un vídeo amb una interpretació d'una versió de Gossos i, a partir de l'1 d'abril, s'obrirà un procés de votació on el públic decidirà quina és la millor de totes. El vídeo més votat rebrà com a premi actuar davant de les 2.000 persones que hi haurà la nit de L'Auditori amb els mateixos Gossos.