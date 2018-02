La indústria va guanyar pes en una ciutat en ascens demogràfic

Va escriure Josep Pla que a Manresa les fàbriques es confonen amb els convents i els convents amb les fàbriques. Una cita del 1961 que serveix per definir la idiosincràsia de la ciutat en el canvi de segle. La mostra del Casino dedica un espai per explicar com era Manresa en aquell període, i aporta dades que expliquen el fort creixement demogràfic que va experimentar la localitat: el 1870 tenia 16.000 habitants i el 1892 ja havia passat als 23.000. Essent la principal comarca barcelonina en producció de vi, també era força fabril: el 1890 hi havia censats 105 establiments industrials.