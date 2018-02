La música extrema torna als Carlins

New Noise és el títol d'una cançó de Refused, grup suec de hardcore punk. I, buscant nom, és el que van triar els integrants del nou col·lectiu manresà d'aficionats a la música extrema que demà inicia la programació de concerts al Barlins Teatreria (c/ Sabateria, 3). Sergi González, Anna Mosella i Carles Ronco Xarli, amics units per la música, han tingut la iniciativa de retornar a la sala dels Carlins les actuacions de grups de hardcore, grindcore, punk i metal que s'hi van celebrar ja fa anys, un pòsit que, segons asseguren, ha deixat empremta en aficionats d'arreu que es troben en esdeveniments organitzats en altres punts del país. La seva proposta arriba en un moment en què a Manresa «no hi ha espai» per a aquest tipus de propostes, malgrat que hi ha «un públic, tot i que no sigui majoritari».

El primer concert organitzat per New Noise tindrà lloc demà (18 h) i aplegarà «bandes de proximitat». És el cas de Comsevulla, una banda de grindcore de Manresa, que celebrarà el que serà el seu quart concert. N'és el bateria Ronco, que explica que el nom del grup «vol dir fet de qualsevol manera, i fem música molt fidel a l'estil, marginal, que és el que ens agrada». També hi actuarà Storm, una nova banda de metal de Barcelona sorgida d'un grup anterior, One life One sentence, que ja havia actuat a Manresa. I els més veterans seran Cremosity, un grup de death metal d'Olesa de Montserrat. De fet, tal com expliquen els promotors de la iniciativa, «tots els músics s'han mogut per diverses bandes».

L'entrada costarà 3 euros. Un preu que consideren «assequible» i pensat perquè «la gent valori la proposta». De fet, el col·lectiu New Noise, que no té ànim de lucre, només pensa a cobrir les despeses dels grups.

La seva proposta, que volen que tingui continuïtat amb un concert al mes, neix amb la complicitat de Vicky Garcia, de la Vermuteria Santa Rita, una de les impulsores del Barlins, el bar dels Carlins. Així, es recull l'herència dels concerts organitzats pel col·lectiu HFMN, del manresà David Peret ara establert a Badalona. «A partir del 2004, i durant uns quants anys, es van fer concerts als Carlins, fins i tot amb bandes internacionals, com Angel Crew, No turning back i Far from finished... I hi ha molts bons records d'aquests vells temps», destaca Mosella. Aquest col·lectiu fins i tot va fer, durant un parell d'anys, un festival de música extrema a Sant Joan de Vilatorrada. També recorden que, a partir del 2013, el col·lectiu 1, 2, 3 4! va organitzar concerts «esporàdics», però que «ara hem estat molts anys sense espai per a les bandes d'aquest tipus de música», remarca Ronco; i González afegeix que «els manresans ens trobem en actuacions a Barcelona i altres ciutats, perquè aquí no n'hi ha».

La proposta de New Noise es posiciona els diumenges a la tarda, «quan no hi ha gaire oferta lúdica», i al barri antic, «on tots nosaltres vivim, per tal de donar-li més activitat». Per a als impulsors, els Barlins és el lloc ideal: «és underground, tothom està al mateix nivell i es pot crear germanor entre públic i músics».

González i Mosella regenten el Blackfish Tattoo al carrer de Sant Miquel i Ronco és comercial de l'automoció. Els uneix la música en estat pur. Reneguen de les masses (no van anar al concert de Metallica) i prefereixen propostes com l'Actitud Fest, de Vidreres, que el juliol aplega bandes internacionals. La seva intenció és que, d'ara en endavant, en els concerts que organitzin hi participin bandes amb components femenines.