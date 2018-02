Berto Romero es posa el públic a la butxaca amb un monòleg amb molta 'tonteria'

Abans que s'obri el teló se sent la veu en off de Berto Romero : «Espero que tinguin ganes de veure'm». Era evident que sí, divendres a la Sala Gran del teatre Kursaal no hi cabia ni una agulla. Feia setmanes que les entrades estaven esgotades per veure el nou monòleg del cardoní, Mucha tontería, que començava a Manresa la gira.

En aquest nou espectacle el còmic fa una mirada enrere i repassa els vint anys de trajectòria sobre els escenaris. Incideix en l'etapa de maduresa personal i fa broma de la seva condició de pare de família, de tot el que suposa avui en dia el culte cos. Ni la religió s'escapa del seu monòleg. Referències a Cardona, però també a Manresa, com quan apareix menjant-se un entrepà que diu haver comprat al Farolillo o cita la Seu.

Acompanyat a la guitarra d'Iván Lagarto, Berto combina el monòleg amb cançons. En la primera, fa un repàs del seu dia a dia en forma de rap. Admet que no canta bé però el públic li riu les gràcies. En l'hora i mitja d'espectacle, les rialles són constants. Divendres, el còmic es va posa el públic a la butxaca amb un espectacle amb molta tonteria.