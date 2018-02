Alumnes del Guillem Catà i la Coral Infantil de les Escodines es posen a les ordres del mestre Ono

El reputadíssim director d'orquestra japonès Kazushi Ono ha dirigit aquest dilluns un dels darrers assajos dels alumnes d'ESO de l'institut Guillem Catà i cantaires de la Coral Infantil de les Escodines que actuaran aquesta setmana amb l'Orquestra Simfònica de Barcelona i Nacional de Catalunya (OBC) a l'Auditori de Barcelona. Interpretaran una obra de 15 minuts, creada per Arnau Tordera, component del grup Obeses, titulada "Illa Esperança". "És un exemple de la força de la música i de la humanitat", ha assegurat Ono en acabar l'assaig. La iniciativa forma part del projecte "Et toca a tu", impulsat per l'Auditori, que busca potenciar la música com a eina d'inclusió social.

La presència d'Ono ha causat una gran expectació en els joves, que l'esperaven impacients mentre enllestien els darrers assaigs de la seva interpretació. Durant 30 minuts han pogut gaudir de posar-se sota les ordres del mestre. "Ha estat un moment únic", reconeix Chaymae Belaraibi, alumna del Guillem Catà i participant en el programa. La jove, de 13 anys fa de solista en un moment de la peça. "He pujat més d'una vegada damunt d'un escenari però mai en una situació com aquesta", assegura

"Et toca a tu" és un projecte musical de l'Auditori de Barcelona on participen entitats socioculturals que treballen amb la música per a la integració social a barris amb alts índex d'immigració. Elisenda Carrasco, assessora vocal dels alumnes d'ESO de l'institut Guillem Catà i cantaires de la Coral Infantil de les Escodines, reconeix la importància de la música. "Treballar la veu és com treballar l'ànima", afirma. I "Et toca a tu" posa la música al servei de "nens que no tenen experiència coral i viuen en entorns que potser no són massa favorables a aquesta educació vocal", afegeix.

Enguany, "Et toca a tu" arriba a la seva setena edició però, per primera vegada, les actuacions dels grups participants no s'aglutinaran en un únic concert, sinó que compartiran cartell amb la programació de l'OBC. Christine de Lacoste, violista de l'Orquestra Simfònica de Barcelona i Nacional de Catalunya i que no s'ha volgut perdre l'assaig amb el mestre Ono, assegura que es tracta "d'un intercanvi molt maco, ells ens poden fer preguntes i veuen que és un lloc normal".

Des de l'auditori, Sonia Gainza, responsable del programa afegeix, però, que l´experiència és per a ambdues bandes: "És important pels nois, però també perquè el públic conegui aquests projectes i gaudeixin de la música que ens oferiran", diu.

L'actuació dels manresans durarà 15 minuts i s´inclourà en el concert "Centenari Bernstein de l´OBC" dels propers 16, 17 i 18 de febrer. Es preveu l'assistència de prop de 6.000 persones entre els tres passis.