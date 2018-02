La Biblioteca del Casino de Manresa instal·la màquines d'autopréstec

La Biblioteca del Casino ha posat en marxa el servei d'autopréstec, que ja s'ofereix a la Biblioteca de l'Ateneu les Bases, i que facilita l'autoservei a l'usuari, que controla tot el procés dels seus préstecs. La implementació del nou sistema ha comportat l'etiquetatge de més de 60.000 documents (llibres, CD, DVD, revistes...) amb etiquetes que incorporen un petit circuit integrat, que s'ha realitzat al llarg dels anys 2016 i 2017. També s'ha aprofitat per fer una remodelació dels vestíbuls d'adults i d'infants on s'ubiquen les noves màquines d'autoservei. Amb això, la biblioteca transforma l'anterior tauler de préstec en un nou espai de lectura de revistes i de pantalles electròniques (tabletes i similars), amb punts de recàrrega.

La tecnologia utilitzada RFID (sigles de Radio Frequency Identication) significa identificador de radiofreqüència i permet transmetre dades sense fils a través d'ones de ràdio. La utilització de la tecnologia RFID a la Biblioteca del Casino està pensada principalment per automatitzar la gestió del préstec i el control de seguretat: el sistema està compost de lectors, que incorporen antenes, que llegeixen les dades emmagatzemades a les etiquetes o xips dels documents. Aquests lectors transformen i transmeten la informació rebuda dels documents a l'aplicació específica que gestiona la tecnologia RFID.

Les millores per a la biblioteca amb l'ús de la tecnologia RFID són múltiples: lectures de documents més ràpides i precises, control de seguretat més fiable i més autonomia per a l'usuari perquè li facilita l'autoservei. A més, la tecnologia RFID garanteix més intimitat als usuaris i la possibilitat de ser ells mateixos qui controlin tot el procés dels seus préstecs. Per a la biblioteca, suposa un pas endavant per a enfrontar-se als canvis tecnològics continus i una millora en l'eficiència dels recursos.

Per a fer els préstecs no cal canviar de carnet. Serveix el carnet de la Xarxa de Biblioteques de la Diputació de Barcelona, que es pot utilitzar indistintament a les biblioteques amb servei de préstec tradicional o a les que disposen de radiofreqüència.

La implementació de la tecnologia RFID i la remodelació dels espais, que inclouen la compra de maquinari especialitzat i de nou mobiliari, han comptat amb el suport de la Diputació de Barcelona i de la Generalitat de Catalunya.

La Biblioteca del Casino va obrir les portes l'abril del 1999 i va ampliar les sales dedicades als infants l'any 2003. Des del 2012 comparteix amb la Biblioteca de l'Ateneu les Bases l'encàrrec de garantir l'accés a la lectura pública de la ciutat.