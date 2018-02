Mitja hora a soles amb el mestre Ono

Si no va ser l'assaig més curt que ha fet en la seva fecunda trajectòria com a director orquestral, poc n'hi deu faltar. Kazushi Ono (Tòquio, 1960), titular de l'Orquestra Simfònica de Barcelona i Nacional de Catalunya (OBC) i figura sol·licitada arreu del món, va entrar ahir al matí en una aula de l'institut Guillem Catà de Manresa, va agafar la batuta i va transmetre una energia impagable a la setantena de nois i noies de la big band del centre i de la Coral Escodines que divendres estrenaran la peça Illa Esperança, d'Arnau Tordera (Obeses), a l'Auditori de Barcelona.

«Very nice!», va exclamar Ono al final de la sessió. Només mitja hora abans, havia entrat a l'aula on l'assessora vocal Elisenda Carrasco i la professora Rosa Ortega, al piano, portaven una bona estona assajant la lletra escrita per Tordera. Un encàrrec que el carismàtic líder d'Obeses va entomar en el marc del projecte «Et toca a tu», que posa la música al servei de la integració social.

L'aventura va començar a l'octubre, un cop ja s'havia confirmat que el projecte de la big band del centre manresà havia estat escollit per l'Auditori. Des d'aleshores, els joves estudiants han estat assajant Illa Esperança, que dura un quart d'hora, amb la mirada fixada en aquest cap de setmana: divendres (20.30 h), dissabte (19 h) i diumenge (11 h), els cantants i músics del Catà interpretaran l'obra a la Sala Gran de l'Auditori de Barcelona, amb capacitat per a 2.200 espectadors, i com a prèvia del concert Centenari Bernstein, inclòs en la programació del centre.

L'esperada arribada d'Ono a la classe va ser saludada amb aplaudiments, i la jove Estrella Esmeralda Obando Coca, de 12 anys, li va donar la benvinguda en anglès en nom dels seus companys. El director de l'OBC va engrescar els joves a cantar sense pors i els va marcar diverses indicacions tot recordant-los que demà toca assaig amb l'orquestra a l'Auditori.

Per cloure el seu pas pel Catà, Ono es va fer fotografies amb un grapat d'alumnes i va explicar a aquest diari que «quan es trobin amb l'orquestra, tota l'energia i l'alegria que transmet arribarà als nois molt fort». A mesura que es va apropant l'hora de la veritat, el sentit de la responsabilitat va creixent en la mateixa mesura que la il·lusió per actuar a l'Auditori. Durant tres dies, els músics professionals de l'OBC i els joves aprenents del Guillem Catà compartiran l'experiència de ser una mateixa formació en una de les sales més importants del país.