Organitzen un concert per portar la música als infants refugiats al Líban

L'objectiu és fer que «la música soni més fort que les armes» i es tracta de donar «esperança» als infants refugiats sirians al Líban, i també als autòctons, portant-los instruments i també professors per acostar-los «al llenguatge universal que és la música». El projecte es dóna a conèixer amb el nom de Caravana Musical per la Pau i, per tal de recaptar fons, s'organitza aquest dissabte (18 h) un concert intercultural solidari al teatre Kursaal de Manresa. Presentat per Jordi Pesarrodona i amb la participació especial de sor Lucía Caram, hi actuaran l'Escola de Música d'Artés, el pianista Ralph Zurmühle, la soprano Begoña Alberdi, els compositors Duo Fluido, la cantant mongol amb l'Oyuna Baturova Grup i el grup senegalès Djilandiang. Les entrades ja estan a la venda al Kursaal al preu de 12 euros (10 euros l'entrada infantil). I també es pot col·laborar a través de la Fila 0.

La Caravana Musical per la Pau és un projecte de l'Associació de Treballs d'Atenció a les Persones (ATAP), amb seu a Calders, que recull la idea de Joan Babeli, artesenc d'origen sirià, que coneix la problemàtica dels infants refugiats sobre el terreny: «Són nens sense futur. Molts són al carrer, tenen 8 i 10 anys i es prostitueixen. Amb poca cosa que els oferim des d'aquí, allà serà molt gran». Per donar «transparència» al projecte, l'entitat té el suport del Consell de l'Advocacia Catalana. Ahir, el president d'aquesta institució, Julio Naveiro, destacava: «És un projecte fonamental, i engrescador, pel que fa als drets humans: volem que els nens estiguin bé».