Antoni Daura deixa la presidència del Gremi de Llibreters de Catalunya

Després de vuit anys com a president del Gremi de Llibreters de Catalunya, el manresà Antoni Daura, llibreter de la Parcir deixa el càrrec. Daura ha estat substituït per Mª Carme Ferrer, escollida per unanimitat en l'única candidatura presentada. Ferrer, gerent de la llibreria Troa Empúries, de Girona, assumeix el càrrec amb la voluntat de "potenciar la formació del sector i construir estratègies per fomentar la lectura", sobretot entre els més petits.

Daura ha qualificat la seva etapa de "difícil per la situació econòmica però intensa i estimulant. Hem avançat en projectes novedosos, com l'Escola de Llibreria, la primera de l'estat i de la qual n'han sortit llibreries noves; o Libridata, eina sectorial de gestió i coneixement del mercat". La nova junta que encapçala Ferrer comptarà amb Paula Jarrín (Llibreria Al·lots), com a vicepresidenta; Marc Caparrós (Llibreria Cinta), com a vicepresident segon; Irene Tortós (Llibreria L'Altell), com a secretaria; i Carme Prims (La Caixa d'Eines), com a tresorera.

L'objectiu de la nova president és fer que "llibreries siguin properes, que els nens i nenes vinguin i que els professors triïn llibres adequats", diu. Ferrer ha manifestat "la idea de potenciar projectes consolidats, com l'Escola de Llibreria, imprescindible per a la formació del sector, o bé el Premi Llibreter que s'ampliaria a un nou guardó sobre literatura infantil i juvenil". Una altra de les prioritats del seu mandat serà "abordar la resolució de les dificultats entorn les pràctiques comercials en fires i altres esdeveniments i el foment de models de pacte de cara al Dia del Llibre per Sant Jordi". Creu també fonamental que el Gremi actuï "com a prestador de serveis i difusor de l'activitat cultural de totes les llibreries del país" i vitalitzar-ne la comunicació.

Ferrer té clar que només estarà al capdavant de l'entitat durant quatre anys ja que, segons diu, s'ha de deixar pas a la gent jove i preparada. Ferrer arriba al Gremi amb la idea de "no tocar aquelles coses que ja funcionen i potenciar les que es poden millorar". La nova presidenta ha estat 12 anys al capdavant del Gremi de Llibreters a la demarcació de Girona.

El Gremi de Llibreters

El Gremi de Llibreters de Catalunya, entitat hereva de la confraria fundada el 31 de gener de 1553 a la ciutat de Barcelona, és una organització professional a Catalunya que representa el món de la llibreria davant les administracions públiques i la resta d'agents del sector del llibre, la cultura i el comerç i en defensa els seus interessos. Entre els seus objectius, hi ha ser porta d'accés a la difusió cultural a través del llibre; i fomentar la participació de les llibreries en la vida pública, enteses com a agents culturals i com a actius comercial al territori. El Gremi presta assessorament, formació i informació per a facilitar la gestió de les llibreries i en fomenta les bones pràctiques comercials. Organitza la festa del Dia del Llibre per Sant Jordi així com reconeixements i premis literaris com el Premi Llibreter i el Memorial Pere Rodeja. També participa a esdeveniments com la Setmana del Llibre en Català i Món Llibre.