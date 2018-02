El cicle Platea Jove arrenca divendres al Conservatori amb un espectacle d'humor

La companyia PuntMoc Co obrirà divendres (21 h), el cicle Platea Jove al Teatre Conservatori de Manresa amb l'espectacle "A tot gags´ un espectacle d'humor sense cap element escènic i cap paraula: simplement tres actors que faran servir la seva imaginació (i la del públic) per traslladar l'espectador allà on ells vulguin.

A escena, els tres germans Boada, Guillem, Juli i Héctor que es metaforfitzaran en personatges (animals com aranyes), en situacions (concerts, atracaments) prenent com a base els fonaments de l'humor absurd. L'espectacle s'ha pogut veure a Alemanya, Portugal, Grècia França i Corea del Nord.

Les entrades tenen un preu de 5€ i es poden comprar a les taquilles del Kursaal, una hora abans de la funció al Conservatori i també per Internet, a www.kursaal.cat.

Platea Jove és una iniciativa pionera a partir de la qual va sortir la xarxa Butaka de teatre per a joves, que a hores d´ara agrupa una dotzena de ciutats de la província de Barcelona.