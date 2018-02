Demanen 9 anys de presó a Ildefonso Falcones per defraudar 1,5 milions de drets d'autor a Hisenda

La Fiscalia demana nou anys de presó a l'escriptor Ildefonso Falcones i a la seva dona per tres delictes contra la Hisenda Pública. En concret, els acusa de crear empreses a través d'un tercer a paradisos fiscals amb les quals haurien cobrat els drets d'autor de les novel·les "La catedral del mar"', "La mano de Fátima" i "La reina descalza" durant els exercicis fiscals del 2009 al 2011. La Fiscalia aporta al seu escrit informació del Ministeri d'Hisenda segons el qual s'ha comprovat que el matrimoni Falcones hauria defraudat 757.692,31 euros el 2009, 464.800,43 el 2010 i 254.507,33 el 2011. A banda, demana que els dos investigats paguin prop de 3 milions d'euros en concepte de multa i prop d'1,5 milions més a Hisenda com a responsabilitat civil. En paral·lel, la Fiscalia demana 6 anys de presó per a Rafael María Falcones, germà de l'escriptor, que hauria estat cooperador necessari en els tres delictes contra Hisenda. A banda li demana 1,3 milions d'euros en concepte de multa.

El fiscal considera que els tres acusats van desenvolupar una "conducta de defraudació" a la Hisenda Pública vinculada a l'explotació econòmica dels drets d'autor associats a les obres literàries d'Ildefonso Falcones durant els exercicis 2009 a 2011.

En l'escrit d'acusació, el fiscal dóna per fet que els tres acusats van "idear i executar" un sistema per evitar les obligacions tributàries que els corresponien. També indica que van ser assistits en aquesta actuació per l'acció "imprescindible" del tercer acusat, germà de l'escriptor.

Aquest va assumir les titularitats que corresponien a l'escriptor sobre les societats que ostentaven els drets d'autor de les seves novel·les, drets que van ser "tramesos" a "entitats no residents a Espanya" amb "desvinculació formal" del matrimoni però "controlades de facto" per ell. Amb això "aconseguien ocultar" a la Hisenda Pública espanyola l'obtenció de rendiments econòmics "importants", rendes que eren traslladades a països "de nul·la o reduïda tributació".