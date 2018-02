L'Aurora programa l'opereta còmica «Àries de reservat»

El Teatre de l'Aurora aposta aquest divendres, dissabte i diumenge per l'òpera i ho fa aproximant-la al públic amb una divertida òpera còmica amb un atractiu argument que ha unit al reconegut director i dramaturg Marc Rosich, amb la soprano coloratura Elena Martinell i la pianista Glòria Garcés. Martinell i Garcés protagonitzen un concert d'una qualitat musical excel·lent que no deixarà a ningú indiferent.

Una soprano i la seva pianista han estat contractades per a un concert privat molt especial. Els clients, de gustos peculiars, volen rebre el nou any amb música, però sense cap testimoni. Treballaran amb els ulls embenats. Després de les dotze campanades, però, el guirigall de la festa s'atura de cop. Quan es treuen la bena no queda ningú viu. Ha arribat la fi del món. Només han sobreviscut elles.

Àries de reservat és una òpera còmica que reuneix dues ànimes artístiques inquietes i poc ortodoxes: la soprano coloratura Elena Martinell i el director i dramaturg Marc Rosich, un creador que ha fet de la ironia un segell i de la bellesa una bandera. Glòria Garcés col·labora en aquesta ocasió com a pianista i parella còmica de la soprano. Rosich explica que "en gairebé tot el que faig combino la música, ja sigui culta o popular"

L'espectacle que ha despertat molt bones crítiques per allí on ha passat és una coproducció del prestigiós Festival Temporada Alta de Girona recull un repertori basat en l'opereta vienesa i en arranjaments de valsos – per exemple el Danubi Blau en una relectura delirant- i cantat íntegrament en alemany per Martinell, de qui Rosich ha aprofitat també tot el seu potencial com a actriu còmica.

Soprano coloratura en escena



Les sopranos coloratures són molt poc habituals, tenen un tipus de veu que té la capacitat d'executar successions de notes ràpides dins del registre vocal de soprano, en un estil ornamentat de manera que embelleix les melodies

Horari i venda d'entrades



Les representacions d'Àries de reservat, tindran lloc divendres 16 i dissabte 17 de gener a les 21 h. i diumenge 18 de gener a les 19 h. Després de la funció de divendres, els espectadors podran compartir les seves opinions en una tertúlia que obrirem amb els membres de la companyia. Les entrades tenen un cost de 15 € i 12 € (amb els descomptes habituals) es poden adquirir per Internet i a la taquilla del Teatre de l'Aurora (a la plaça de Cal Font) una hora abans de cada funció. Més informació a www.teatreaurora.cat.