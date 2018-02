Més de quatre mil alumnes d'Igualada participen en el programa Anem al teatre

El programa Anem al teatre de la Diputació de Barcelona per a la difusió de les arts escèniques i musicals visita aquest mes de febrer l'Anoia, on 4.560 alumnes participaran d'un total de 56 sessions, la majoria de les quals tindran lloc al Teatre Municipal l'Ateneu d'Igualada.

Amb prop de 125.000 espectadors anuals, Anem al teatre està organitzat directament per la Diputació de Barcelona i els ajuntaments i gestionat per empreses especialitzades a qui se'ls ha adjudicat per concurs públic, en el cas d'Igualada per Unicoop Cultural SCCL, que gestiona el Teatre de l'Aurora.

Els ajuntaments participen en el programa mitjançant un protocol d'adhesió que es renova cada 4 anys a través del Departament de Promoció Cultural i el Departament d'Ensenyament.

Cada alumne pot veure un total de tres muntatges per nivell educatiu, a un preu de 5,20 euros cadascun, i la corporació i els ajuntaments cobreixen el cost restant de l'espectacle. Una comissió d'experts s'encarrega de seleccionar les propostes escèniques i musicals més adients per a cada nivell educatiu, i totes tenen la seva corresponent guia didàctica.

A més d'Igualada, a l'Anoia també estan programades funcions pel mes de febrer a Capellades, Masquefa, Piera i Vilanova del Camí. La resta de poblacions de la demarcació de Barcelona on es programen funcions aquest mes són Vilafranca del Penedès, Manresa, Berga, Vilanova i la Geltrú, Arenys de Mar, Argentona, Mataró, Vilassar de Dalt i Vilassar de Mar,Castellterçol, Roda de Ter i Torelló.