La Mostra d'Igualada tindrà 53 companyies i 104 funcions

La Mostra d'Igualada de teatre infantil i juvenil ha presentat aquest dimecres la programació de la 29a edició, que tindrà lloc del 12 al 15 d'abril, amb tres xifres destacades: 53 companyies, 54 espectacles i 104 representacions.En total, hi haurà 9 estrenes absolutes i 10 estrenes a Catalunya. A més, d'aquestes 53 companyies, 40 són catalanes i la resta estrangeres, incloent-hi 8 espanyoles. Tot aquest desplegament escènic es desenvoluparà en 19 espais de la ciutat, essent novetat el fet que la fira oferirà actuacions escolars als instituts Joan Mercader, Pere Vives Vich i Badia i Margarit. Així mateix, per primer cop es faran espectacles al Cinema Ateneu, i l'Escorxador suma un espai més als tres que ja tenia.

L'espectacle inaugural de La Mostra serà Diario di un brutto anatroccolo, del grup italià Factory Compagnia Transadriatica. El muntatge s'inspira en el conte de l'Aneguet Lleig, d'Andersen, i parla del fet que tothom busca el seu lloc al món. Per això, es tracten temes com la família, l'escola, l'assetjament, el món laboral i l'amor.

Altres propostes que qüestionen com vivim la diferència seran Mon ami le monstre, dels belgues Clair de lune Théâtre, un espectacle de teatre d'ombres còmic, sensible i absurd en què els actors es fusionen amb les pantalles jugant a espantar el públic i buscant el plaer de l'esgarrifança. També L'Ornet vol cantar, d'Inspira Teatre, la història d'un ocell que vol cantar però no supera la prova d'accés a El Gran Arbre Melodiós. Tot i que s'esforça per millorar, no troba ni el mètode adequat ni la persona que el pugui acompanyar en el seu aprenentatge.

La programació també posa en escena la quantitat de maneres d'estimar que existeixen amb Amour, dels bascos Marie de Jongh, en què uns nens juguen al país on tot comença. També amb Gnoma, de Pea Green Boat, un espectacle de titelles sobre el repte de la convivència i l'amistat, les diferències i l'acceptació dels altres. El meu príncep blau, d'El ballet imperial de la reina Rosamunda, amb música del barroc, presenta dues dones d'èpoques diferents que aprenen a deslliurar-se dels rols femenins imposats per ambdues societats, i a ser felices per si soles. Rojo estándar, dels andalusos Lanórdika circo&danza, és un espectacle on, des del moviment, dos éssers oposats es troben en una escena banyada pel surrealisme, en què el que es presenta com a estàndard deixa de ser-ho. Molsa, de Thomas Noone Dance, basat en el llibre de David Cirici, és la història de la separació i el rencontre de Janinka i el seu gos.

Sobre trencar o construir murs, fronteres que ens separen o ponts que ens uneixen trobem Mur de (Cia)3, una proposta de circ en què dotze persones proven infinitud de formes per reconstruir un nou món. Mos Maiorum (el costum dels avantpassats), del Col·lectiu Mos Maiorum, és una obra de teatre documental que posa al centre les més de 30.000 persones que des de l'any 2.000 han mort al Mediterrani. La casa perduda, de Cia. Teatre de l'Aurora, és un fascinant espectacle per a tots els públics de gran riquesa visual i musical i també Envà, d'Amer i Àfrica Circ Cia, que tracta les peculiaritats de les relacions humanes a través del moviment, els equilibris, l'humor, l'espai i 250 kg de palla.

La temàtica científica també tindrà un lloc dins la programació. Si mai ens hem preguntat on arriben els límits de la ciència, obres com Laika, de Cia. Xirriquiteula Teatre, la gosseta que va viatjar a l'espai dins l'Sputnik, i El misteri de Fermat, de Teatre de l'Enjòlit, podran ajudar al públic a pensar una resposta.

Les Bianchis, guanyadores del Premi del Públic al Millor Espectacle el 2016 amb Les Supertietes, tornen a La Mostra amb l'obra Les Clink, un laboratori on gràcies al seu enginy i a tota mena d'artilugis busquen una solució a totes les qüestions i fan reflexionar al voltant de l'origen de les idees.

Bombers, de la companyia catalano-francófona Mise en Lumière/Barna-Bé, tracta la importància de saber dir que no.

Sobre el fet de ser pares, es podrà veure Kàtia, de Ka Teatre, un espectacle visual, amb titelles i objectes, que ens parla de la necessitat de retrobar-nos amb les nostres arrels. A Una història vertadera, d'Iguana Teatre, la Berta i la Maria ajuden en Pau a explicar la seva història des del seu naixement com a infant abandonat.

Sovint, ens preguntem si podem combatre el poder sense fer ús de les armes. Aquesta qüestió es tractarà a l'obra de teatre musical Paràsits, de la Cia. B de Bareka, i a La nena dels pardals, de Teatre al detall, un espectacle poètic i emocionant que parla dels petits herois quotidians, del respecte a la vida i de la saviesa innata dels nens.

La Mostra també parla de viatjar per descobrir i entendre coses, físicament i amb la imaginació, a través de les obres. És el cas de Patufet & El Fandango, cuentos del Teatriciclo, d'Espai Liminal, una fusió de les cultures mexicana i catalana a través de dues històries, i d'Els viatges d'en Filalici' d'El dit al nas, en què el protagonista descobreix un altre món, l'univers màgic de les lletres de l'Oceà Atlàntic.