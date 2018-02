El rescat d'un goril·la, millor foto de naturalesa de l'any

L'abraçada entre un goril·la recentment rescatat i el seu cuidador s'ha erigit com a millor fotografia segons el públic del prestigiós certamen Wildlife Photographer of the Year, que organitza cada any el Museu d'Història Natural de Londres. La imatge s'exhibirà en l'exposició Wildlife Photographer of the Year que acollirà el Museu fins al 28 de maig.

La instantània guanyadora en la categoria de People's Choice del certamen explica la història de Pikin, una goril·la que va ser rescatada per Ape Action Africa després de ser capturada amb l'objectiu de ser venuda per a carn d'animals silvestres.

La fotògrafa Jo-Anne McArthur va fotografiar aquesta imatge a Camerun, quan la goril·la estava sent traslladada al costat d'un grup de goril·les del seu antic recinte dins d'un santuari de bosc a un nou i més gran.

Pikin va ser sedada però durant el trasllat al nou recinte es va despertar. Afortunadament, no solament estava molt relaxada, sinó que també estava en els braços del seu cuidador, Appolinaire Ndohoudou, per la qual cosa va romandre calmada durant tot el trajecte.