Una web per poder escoltar sis episodis

?Per a nostàlgics i per a curiosos. Les sis cintes de casset amb els sis capítols que la família Cirera guardava de La història que Carles Quadreny ens va explicar... es poden tornar a escoltar a www.carlesquadreny.cat. Es tracta d'una iniciativa que vol «posar a l'abast de tothom els capítols recuperats» però, també, fer una crida a qui en conservi algun . Això sí, els seus promotors avisen: «Oblideu-vos de la immersió lingüística, els escassos avenços en igualtat de gènere perquè als 80 no tot era perfecte...». La web té un apartat amb els noms de l'equip que va fer possible la radionovel·la i un correu carlesquadreny@gmail.com per si algú es troba a faltar.