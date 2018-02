La història més recent de Manresa s'ensenya en una exposició

El Museu de la Tècnica de Manresa inaugura dissabte (19 h) l'exposició "Del PTV al TDK. Com vivíem entre 1940-1990?", una exposició que neix de la voluntat de mostrar al públic una selecció de peces i mobiliari històric que estaven guardades al magatzem del Museu de la Tècnica. Els comissaris d'aquesta mostra són Francesc Comas i Anna Vilajosana.

L´exposició és un viatge per la història més recent de Manresa a partir d´objectes que han format part de la nostra vida quotidiana i que han compartit la ciutadania durant generacions. El pas del temps -de la Manresa en blanc i negre dels anys quaranta a la Manresa en color dels anys noranta- és el que ha donat valor a aquests elements tan simbòlics com una de les cadires de 'la Rosita' al Passeig, un sifó de la BECMAN o el famós utilitari que es va fabricar a Manresa, el PTV.

A partir dels objectes seleccionats, s'ha estructurat una visita multisensorial i participativa que inclou plafons de context històric, vídeos sobre esdeveniments destacats de ciutat i unes campanes sonores amb sons identificatius, com la sirena d'una fàbrica tèxtil i músiques representatives de la ciutat. També es podrà escoltar el testimoni d'un grup de manresans que van participar en uns tallers de memòria sobre com era la ciutat dels quaranta als noranta. Els visitants que ho vulguin, a més, tindran un apartat on podran dur-hi fotografies i escriure-hi records personals.

La mostra està dividida en cinc àmbits titulats "Benvolgut diumenge", "Els colors del poder", "Com hem après", "A tota màquina" i "La ciutat ets tu". A part d'objectes del Museu de la Tècnica també s'hi exposa material cedit per particulars. La mostra es podrà visitar fins al 20 de maig i forma part del programa Manresa Capital de la Cultura Catalana 2018.

L'acte d'inauguració tindrà la presència de l'alcalde, Valentí Junyent; del vicepresident de la Fundació Aigües de Manresa-Junta de la Sèquia, Josep Alabern; i de la directora del Museu de la Tècnica, Alba Subirana. Les persones assistents podran seguir el recorregut i les peces exposades amb els explicacions dels comissaris de la mostra.