L'Orfeó Català i l'Orfeó Manresà canten plegats, aquest dissabte, al Kursaal

L'Orfeó Català i l'Orfeó Manresà cantaran plegats. Ho faran al teatre Kursaaldemà, dissabte, a les 9 del vespre, en un concert inclòs dins dels actes de celebració dels 125 anys de les Bases de Manresa. Les dues formacions centenàries oferiran un concert pensat com un breu recull del ric repertori musical català. La platea ja és plena i queden les darreres entrades de l'amfiteatre. La darrera vegada que van actuar plegats va ser el passat mes de maig, a Barcelona.

L'Orfeó Català, sota la direcció del seu sotsdirector, Pablo Larraz, i l'Orfeó Manresà, dirigit per Lluís Arguijo, oferiran un concert per a cor i piano. A la primera part, la formació manresana interpretarà una mostra de cançons representatives del nostre tresor popular, mentre que l'Orfeó Català oferirà una selecció de música sacra europea. A la segona, les veus dels dos centenaris orfeons s'uniran sota la batuta de Larraz per interpretar la fantasia simfònica coral "El Mirador", del músic sabadellenc Josep Vila, que ha estat director de l'Orfeó Català durant 18 anys. L'obra celebra la diversitat de la música popular i tradicional dels Països Catalans. Estrenada l'any 2003, la peça proposa un ampli recorregut per aquest important patrimoni musical, amb fragments de gairebé una quarantena de cançons, algunes de tan conegudes com "Muntanyes del Canigó", "La presó de Lleida", "Ton pare no té nas", "La dama d'Aragó", "El Virolai" i "El cant dels ocells".

A la primera part, l'Orfeó Manresà, dirigit per Lluís Arguijo, comptarà amb Jordi Franch al piano i amb Belén Barnaus com a solista. Per la seva banda, l'Orfeó Català, que des de 2016 està dirigit per Simon Halsey, en aquesta ocasió serà dirigit pel seu sotsdirector, Pablo Larraz, i comptarà amb Josep Buforn al piano. Larraz dirigirà l'obra "El Mirador", a la segona part del concert amb les dues formacions, amb Buforn al piano.

El concert s'ha presentat aquest migdia al teatre Kursaal, amb la presència d'Anna Crespo, regidora de Cultura i Joventut de l'Ajuntament de Manresa; Pablo Larraz, sotsdirector de l'Orfeó Català; Lluís Arguijo, director de l'Orfeó Manresà; Francesc Comas, comissari de la commemoració del 125è aniversari de les Bases de Manresa; i Joan Morros, coordinador del Galliner.

Context històric

Les Bases de Manresa, aprovades ara fa poc més de 125 anys, constitueixen un dels primers documents del catalanisme polític. S'hi parlava del poder de Catalunya, de la seva relació amb l''estat, d'autogestió, d'organització territorial, de cultura i de llengua, recollint les aportacions de diferents personalitats de la vida social, política i cultural i econòmica del país. Era un moment d'embranzida, es vivia amb passió l'anomenada renaixença catalana, i naixien múltiples iniciatives, moltes de les quals vinculades a la cultura, com són els cors que protagonitzaran aquest concert a l'escenari del Kursaal, l'Orfeó Català, nascut el 1891, i l'Orfeó Manresà, que naixia el 1901 arran d'un concert precisament de l'Orfeó Català a Manresa, que va esperonar diferents membres d'entitats locals a crear un cor a la ciutat a la semblança d'aquell.

El Kursaal ja ha estat escenari de la commemoració de les Bases de Manresa anteriorment, com l'any 1931 coincidint amb la primera visita de Francesc Macià com a President del govern provisional de la Generalitat.La bandera de la Unió Catalanista, que va onejar en aquell míting,es pot veure aquests dies desplegada per primer cop en vuitanta anys en l'exposició sobre els fonaments del catalanisme que es pot visitar al Centre Cultural el Casino de Manresa.

Entrades

Les entrades per assistir al concert, que costen 18 euros (15 euros amb el carnet del Galliner, Escoles de música, menors de 25 i majors de 65 anys) es poden comprar a les taquilles del Kursaal, per telèfon (93 872 36 36) i per internet (www.kursaal.cat).