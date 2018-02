La Mostra d'Igualada es fa moltes preguntes

«Vivim en un món en què tot va molt ràpid i el consum és compulsiu», va explicar ahir a la tarda Pep Farrés, director artístic de La Mostra d'Igualada: «i veiem com, a vegades, els nens van a veure un espectacle, se'n van a casa i l'endemà ja no en recorden res». Per intentar que «el teatre sigui una via per obrir la ment dels joves espectadors», el certamen que se celebrarà del 12 al 15 d'abril programa mig centenar d'espectacles que aborden qüestions com la vivència de la diferència, la superació de murs, la paternitat, la lluita sense armes, el viatge i els límits de la ciència.

La 29a edició de La Mostra es va presentar ahir en societat posant l'accent en la necessitat que el teatre infantil i juvenil deixi un pòsit en el públic i, d'altra banda, percudint en la voluntat iniciada l'any passat de captar el públic adolescent. «Som una fira per a nens i joves», va afegir Farrés, i va indicar que s'havia produït un desequilibri en la programació ideada per a uns i la dels altres.

«Hi ha oferta teatral per als joves? Sí, i tant. Per exemple, l'any passat es va fer a Barcelona el Festival RBLS, on es van representar alguns espectacles que s'havien vist a La Mostra. A Manresa, es fa el cicle Platea Jove i cada cop hi ha més poblacions que aposten per aquest públic», va apuntar Farrés. La voluntat de continuar perseverant en aquesta línia neix de la constatació que sovint els espectadors infantils deixen d'acudir als teatres quan «ja no els hi porten ni els pares ni els mestres».

La Mostra tindrà enguany un espectacle inaugural amb accent italià, a càrrec de la Factory Compagnia Transadriatica. «A través del teatre i la dansa, i basant-se en el conte de l' Aneguet Lleig, aquesta proposta parla sobre la vivència de la diferència i tracta qüestions com la família, l'escola, l'assetjament, el món laboral i l'amor», va anotar Farrés.



Artistes del territori



Entre les cites reservades als més petits hi haurà El meu príncep blau, del grup anoienc El ballet imperial de la reina Rosamunda i dirigit per Marc Hervàs. De la comarca també és la nova companyia Ka Teatre, que mostrarà l'espectacle de teatre d'objectes Katia, en el qual es reflexiona sobre les arrels de cada persona. La Cia. Teatre de l'Aurora representarà La casa perduda, un espectacle per a tots els públics.

Per la seva part, Teatre al detall presentarà La nena dels pardals, basada en la història real d'una nena que criava ocells en la clandestinitat perquè un emperador xinès va ordenar que els matessin a tots. El text és de l'igualadí Jordi Palet i la direcció del santvicentí Joan M. Segura. Les Bianchis, que fa dos anys van guanyar el premi del públic, i tenen Magda Puig en el repartiment, estrenaran l'obra Les Clinck, una peça que parla sobre com s'originen les idees. D'altra banda, Amer i Àfrica Circ Cia interpretarà l'espectacle de circ Envà.

De la resta de propostes destaquen muntatges com Mos Maiorum (el costum dels avantpassats), del Col·lectiu Mos Maiorum, que tracta sobre les condicions de vida de les persones que intenten entrar a Europa a través de la tanca de Ceuta i Melilla. En el capítol de les obres que tracten sobre les diferents maneres d'estimar, es podrà veure a Igualada Amour, dels bascos Marie de Jongh. I en l'apartat sobre els límits de la ciència, Teatre de l'Enjòlit presentarà El misteri de Fermat. «M'agrada portar una obra que tracta de matemàtiques», va indicar Pep Farrés.