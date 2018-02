«Adossats» tindrà una segona funció el dia 7 d'abril al Kursaal

El Kursaal ha posat a la venda una nova sessió de l'obra Adossats, de Ramon Madaula, que es podrà veure a la Sala Gran del Kursaal el dissabte 7 d'abril. La nova funció serà el mateix 7 d'abril, a les 18 h, que s'afegeix a la ja programada el mateix dia, a les 21 h, i que a hores d'ara té pràcticament exhaurides les entrades. Adossats és una història sobre les relacions familiars i les influències que van de pares a fills, escrita per Ramon Madaula i dirigida per Jordi Casanovas. La interpreten el mateix Ramon Madaula, Jordi Bosh, Carles Canut, Victòria Pagès, Marieta Sánchez-Martínez i Guillem Balart. Les entrades, a 25 euros (22 amb el carnet del Galliner i a 6 per als majors de 65 anys) es poden comprar a les taquilles, a www.kursaal.cat i per telèfon.