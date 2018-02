Berga publicarà un llibre amb una part de l'obra de Josep Deseuras en l'any del seu centenari

L'edició i publicació d'un llibre-catàleg amb una part de l'obra de Josep Deseuras és una de les propostes que l'Arxiu Comarcal del Berguedà i l'Ajuntament de Berga han inclòs en el programa d'accions que es duran a terme al llarg d'aquest 2018, al qual han anomenat Any Deseuras per recordar la figura del que va ser un dels fotògrafs més destacats del segle passat.

Tal com avançava ahir el director de l'arxiu, Xavier Pedrals, juntament amb la regidora de Cultura de l'Ajuntament de Berga, Mònica Garcia, durant la presentació d'aquest calendari d'activitats, la iniciativa encara està «en procés», i tot i que considera que és «un repte», també ho veu com una oportunitat per «donar a conèixer la seva obra més enllà del Berguedà».

Aquesta publicació, que es preveu cap a final d'any i que ara cal lligar amb el finançament i la quantitat de fotos que poden publicar-se, anirà relacionada amb l'exposició que cada any organitza l'equipament vinculada amb el calendari que edita Aquí Berguedà. «Enguany volem anar més enllà i fer un llibre, en lloc d'un calendari, perquè hi podrem encabir moltes més imatges, i fins i tot donar una visió més general del tipus de fotografies que feia». L'objectiu, segons Pedrals, és incloure en aquest llibre una selecció dels diferents tipus de fotografies que formen el seu extens fons, i, si pot ser, dividides per temàtiques.

Aquest llibre i l'exposició no són les úniques propostes que hi ha damunt la taula. La primera de les iniciatives, que ja va començar al gener, coincidint amb l'inici de l'any, és la publicació d'un recull d'imatges del fons del fotògraf a la pàgina web de l'Arxiu Comarcal del Berguedà. «Cada mes pengem cinc o sis instantànies relacionades amb l'època de l'any, amb la voluntat de mostrar diverses imatges, algunes de menys conegudes, del seu arxiu», va dir Pedrals, que és format per més de 152.000 negatius i que es pot consultar a les dependències de l'arxiu, que va ser l'encarregat de catalogar, documentar, en els darrers anys, de digitalitzar les imatges després que el 2006, el mateix Deseuras en fes la cessió a la ciutat. De fet, el fons Deseuras és un dels més consultats pels particulars que s'interessen per la història de la ciutat de mitjan segle XX, per la seva gran riquesa.

D'altra banda, els tècnics de l'equipament ja estan treballant en la digitalització de les postals que va realitzar i que únicament es poden consultar en paper. «Són unes dues-centes imatges en format postal que hem recollit en els darrers anys», diu Pedrals. «Fins ara només teníem les que no s'havia venut i havia conservat, i algunes les hem pogut recuperar», va concretar.

Una altra de les propostes arribarà per Corpus. Enguany, l'exposició de Patum que cada any organitza l'Arxiu Comarcal del Berguedà es dedicarà a Deseures. «No en sabem els motius, però hi ha poc material patumaire al seu fons, i per això ens ve de gust mostrar les seves millors imatges de la festa», destaca Pedrals.

Tot plegat, un conjunt de propostes que s'aniran posant en calendari properament, que busquen saldar un deute pendent de Berga i dels berguedans cap a qui va deixar constància, a través del seu objectiu, de moments destacats de la història de la ciutat, imatges de la vida quotidiana dels seus veïns, així com també instantànies dels paisatges urbans i naturals.

La regidora Mònica Garcia assegura que aquest any és «l'oportunitat» per recordar la figura del fotògraf i per donar a conèixer la seva obra, «tenint en compte la seva importància com a llegat de la ciutat».