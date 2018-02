Les dues formacions cantaran plegades «El Mirador», de Vila

? A la primera part, l'Orfeó Manresà, dirigit per Lluís Arguijo, tindrà Jordi Franch al piano i Belén Barnaus com a solista. Per la seva banda, l'Orfeó Català, que des de 2016 és dirigit per Simon Halsey, en aquesta ocasió serà dirigit pel seu sotsdirector, Pablo Larraz, i tindrà Josep Buforn al piano.

A la primera part, cada formació actuarà en solitari. La formació manresana interpretarà una mostra de cançons representatives del seu repertori (de La moreneta, d'Antoni Carceller, a É l'assiria una regina, de l'òpera Nabucco de Verdi), mentre que l'Orfeó Català oferirà una selecció de música sacra europea (de Purcell a Fauré). Arraz dirigirà l'obra de Josep Vila El Mirador, a la segona part del concert amb les dues formacions, amb Buforn al piano. L'obra, de gairebé mitja hora de durada, celebra la diversitat de la música popular i tradicional dels Països Catalans. Estrenada l'any 2003, la peça proposa un ampli recorregut per aquest important patrimoni musical, amb fragments de gairebé una quarantena de cançons, algunes de tan conegudes com Muntanyes del Canigó, L'hereu Riera, La presó de Lleida, Ton pare no té nas, La dama d'Aragó, El rossinyol, El desembre congelat, el Virolai i El cant dels ocells.