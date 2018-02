L'AIMS Sextet participa en un projecte solidari a Barcelona, «Sonambulistes»

Un espectacle inclusiu amb música, dansa, circ, teatre, màgia, clown i il·lustració. Així es defineix Sonambulistes al so d'Astor Piazzolla, en el qual participarà l'Acadèmia Internacional de Música de Solsona, el diumenge 25 a les 5 de la tarda a la plaça de la Catedral de Barcelona. Serà el colofó de la jornada solidària Magic Line Sant Joan de Déu i l'entrada és lliure. Hi actuarà l'AIMS Sextet, integrat per la pianista i professora Seon-hee Myong, la violinista de l'Òpera Reial Covent Garden de Londres Ana Blackmur, el professor de viola Andriy Viytovych, el violinista i alumne David Fonseca, el violoncel·lista i fundador de l'Acadèmia, Peter Thiemann, i el professor de contrabaix Christooh Rahn. Interpretaran un repertori d'Astor Piazzolla, que ja es va poder sentir en l'AIMS Festival el 2016, i dues peces del compositor Edvard Grieg. És la primera vegada que l'AIMS participa a la Magic Line, un projecte de l'Obra Social Sant Joan de Déu de mobilització ciutadana solidària per a les persones en situació vulnerable. Es preveu l'assistència d'un miler de persones.