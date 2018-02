L'Orfeó Català i l'Orfeó Manresà es retroben a la capital del Bages després de disset anys

L'Orfeó Català ha estat lligat a la història de l'Orfeó Manresà des de la fundació del cor de la capital del Bages. Una actuació de l'Orfeó Català a Manresa, l'1 de setembre del 1901, va ser el detonant perquè un jove Estanislau Casas –que seria el primer director artístic del cor– proposés, en una reunió al local de la Lliga Regional i de l'Associació Obrera Catalanista, constituir un orfeó manresà. Naixia així, el 6 d'octubre del 1901, al saló de sessions de l'ajuntament de Manresa, l'Orfeó Manresà.

Aquest apunt històric, 117 anys després, connecta directament amb el concert que el 24 de febrer (21 h) se celebrarà al teatre Kursaal de Manresa amb l'actuació conjunta de l'Orfeó Català i de l'Orfeó Manresà. I es relaciona directament amb la recta final de la commemoració que la capital del Bages està fent dels 125 anys de les Bases de Manresa, punt de partida del catalanisme polític, i d'un brot cultural, fruit de la Renaixença, que donaria lloc a la creació dels orfeons. El concert, inclòs en la programació del Kursaal (teatre on el 1931 el president Francesc Macià commemorava la redacció de les Bases de Manresa), ja ha venut una bona part de les entrades: ahir al migdia únicament quedava lliure la meitat de l'amfiteatre.



El centenari, el 2001

La darrera visita que l'Orfeó Català va fer a Manresa convidat per l'Orfeó Manresà va ser el setembre del 2001 quan, dirigit pel sabadellenc Josep Vila, va actuar, en solitari, al teatre Conservatori per celebrar el centenari del cor manresà. Disset anys després d'aquell concert, l'Orfeó Català, dirigit pel seu sotsdirector Pablo Larraz, tornarà a la capital del Bages, al Kursaal, per cantar plegats, aquesta vegada sí, amb l'Orfeó Manresà, que dirigirà Lluís Arguijo. Les veus dels dos orfeons s'uniran per interpretar la fantasia simfònica coral El Mirador, que Vila, director de l'Orfeó Català durant 18 anys, va estrenar el 2003. L'Orfeó Català sempre ha estat present «en les grans celebracions del cor manresà», destacava ahir el president de l'entitat coral, Lluís Piqué. Les dues formacions han compartit escenari diverses vegades al llarg de la seva història, la darrera el maig passat en el Centenari de la Festa dels Orfeons de Catalunya, al Palau de la Música. Però l'Orfeó Català ja va visitar el Kursaal més recentment. Va ser el 2009 en un concert organitzat per l'Associació l'Olivera i la desapareguda Caixa Penedès.



Reflex d'una època

En el moment en què es va posar en marxa la celebració dels 125 anys de les Bases de Manresa, es va tenir clar, explicava ahir Francesc Comas, comissari de la commemoració del 125è aniversari de les Bases de Manresa, que l'«esclat cultural d'aquella època» s'havia de reflectir en el programa. El concert de dos orfeons, símbol del catalanisme, és la resposta. Tant per a Pablo Larraz com per a Lluís Arguijo celebrar l'efemèride és un orgull, sobretot si es té en compte que, remarcava Lar-raz, un dels objectius de l'Orfeó Català ha estat «fer país i compartir escenaris, com dissabte que ve farem amb l'Orfeó Manresà. Ens agrada i, a banda d'actuar amb grans orquestres i grans directors, és el que hem de fer». I, per a Arguijo, «pujar a l'escenari amb l'Orfeó Català sempre és un plaer». A la presentació d'ahir també van assistir Anna Crespo, regidora de Cultura, i Joan Morros, coordinador del Galliner.

Les entrades per al concert, que costen 18 euros (15 euros amb el carnet del Galliner, escoles de música, menors de 25 i majors de 65 anys) es poden comprar a les taquilles del Kursaal, per telèfon (93 872 36 36) i a www.kursaal.cat.