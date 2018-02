«Del PTV al TDK» vol fomentar l'autoestima de Manresa amb objectes del passat més recent

El 1956, quan també triomfaven el Biscúter i l'Isetta, va sortir d'AUSA el primer model de PTV. D'aquest cotxe utilitari de denominació d'origen manresana se'n van fer 1.100 unitats i es va exportar a Portugal i als Estats Units. És admirat per les línies elegants de la seva minúscula carrosseria i va marcar tota una època en què predominava l'escassetat. El 4 de juny del 1998 el TDK Manresa es va convetir en campió de la lliga ACB de bàsquet. El Nou Congost va esclatar després de la victòria en el darrer sospir davant del Tau. «És una fita que té un component emocional. Tothom recorda què feia en aquell moment. Jo era al Raviolo i me'n vaig anar a la farola, tot i que no m'interessava gaire el bàsquet», explica l'historiador Francesc Comas, comissari de l'exposició Del PTV al TDK. Com víviem entre els anys 40 i els anys 90 juntament amb Anna Vilajosana. La periodista recorda que, quan va guanyar el TDK, estava treballant a Regió7.

Del PTV al TDK és una iniciativa de la Fundació Aigües de Manresa-Junta de la Sèquia i l'Ajuntament de Manresa. S'inaugurarà avui (19 h) al Museu de la Tècnica i es podrà veure fins al 20 de maig, com un dels actes del programa Manresa Capital de la Cultura Catalana 2018. L'exposició neix de la voluntat d'exposar al públic una selecció d'elements i mobiliari històric guardats al magatzem del Museu de la Tècnica d'un període històric de 60 anys, en el qual la ciutat ha viscut «una gran transformació, passem de la Manresa en blanc i negre a la Manresa en colors. Els canvis són bestials: en la manera de viure, de divertir-se, d'aprendre...», afirma Vilajosana. El joc de les sigles ( Del PTV al TDK) emmarca «el període sense dir els anys», destaca Comas, i tots dos coincideixen en el fet que, a més, ofereix dos objectes que «es poden tocar»: un cotxe i un trofeu.

Anna Vilajosana (Manresa, 1970) i Francesc Comas (Manresa, 1952) han fet una tria d'objectes «subjectiva totalment, a partir de nosaltres, i molt vivencial», però amb la premissa que fossin «molt vinculats a la història més recent de Manresa». «La idea és fomentar l'autoestima, i crear un ambient amb les peces», assenyala l'historiador, i la periodista hi afegeix que «a partir dels objectes s'evoca els records. Qui visiti l'exposició també hi ha de posar de part seva i, segons l'edat, cadascú se sentirà més vinculat a un o altre objecte depenent d'allò viscut o que ha sentit explicar a pares, avis, germans...». Una de la seves preocupacions és aconseguir que «la gent jove, de 30 a 40 anys, s'hi senti identificada».

Els objectes exposats, des d'un sifó Becman fins a una roda de Pirelli, no són obres d'art, sinó que s'han guanyat el seu valor «pel pas del temps i el sentiment» que s'hi aboca havent format part de la vida de generacions de manresans. La mostra, contextualitzada amb plafons de caire històric, també inclou vídeos sobre esdeveniments destacats (des de desfilades al Mànix fins a cavalcades de Reis) i campanes sonores amb sons identificatius, com la sirena d'una fàbrica tèxtil, música de conjunts manresans i fragments de records dels manresans que van participar en els tallers de memòria coordinats per L'Arada.

El recorregut expositiu s'estructura en cinc àmbits. Benvolgut diumenge parla de l'oci, i hi ha des de les cadires de la Rosita del Passeig fins a l'antiga taquilla del Kursaal passant pel gorro de Manel Estiarte. Els colors del poder explica el canvi del franquisme a la democràcia a través de la Guia de referencia de autoridades y altos cargos, una vara d'alcalde, l'estendard d'una confraria i una urna amb totes les paperetes de les eleccions municipals del 1979. Com hem après dóna testimoni dels canvis en l'educació: de només dues escoles públiques i multitud d'acadèmies es va passar a un nou sistema educatiu als 70, l'EGB. Hi ha un pupitre de l'escola Sant Ignasi, una cadira de la sala d'actes del Peguera, bates, quaderns de notes... A tota màquina deixa constància del món del treball: la metal·lúrgia, el tèxtil, el comerç, l'horta... amb peces com el rellotge de cal Jorba.

I, finalment, l'àmbit La ciutat ets tu anima a la participació dels visitants, a partir de la reflexió que «la iconografia de la ciutat la fem entre tots». Hi ha des d'un mapa dels anys 50 que permet copsar els canvis urbanístics fins a una reproducció de la Farola de Crist Rei i un fotomaton. Per propiciar la participació hi haurà fotografies (qui vulgui podrà portar-hi la seva pròpia, que s'escanejarà) perquè cadascú hi deixi escrit el seu record de la ciutat. La visita, però, es clourà al pati del museu, on hi ha els bancs de pedra amb publicitat que hi havia al Passeig. Allà, davant d'una lona, els visitants s'hi podran fer una selfie de record.