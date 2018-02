Ponts de llum directes cap a l'art contemporani

Passejar avui i demà pel sector del carrer Sobrerroca i l'antiga fàbrica de l'Anònima pot implicar veure's al mig d'experiències artístiques i performatives que adopten la llum i l'art contemporani per elaborar actuacions i instal·lacions efímeres. Amb aquest esperit arrenca la primera edició de Ponts de llum, una iniciativa que amplia el camp d'acció del Festival Jardins de Llum que el proper dimarts complirà quatre anys.

«La idea de Roser Oduber – directora de la Taula d'Arts Visuals de la Catalunya Central– va ser fer créixer els Jardins de Llum perquè se celebren la vigília de la festa, és entre setmana i molta gent no hi és», explica Anna Roca, que dirigeix els Ponts de Llum. El resultat que va generar aquell primer impuls és convidar artistes que treballen amb la llum i «ampliar la part performativa».

Per donar gruix a la iniciativa, es va muntar un comissariat que exerceixen Antonio Clavijo i Visual Pal (accions performatives i propostes sonores) i Marta López (instal·lacions lumíniques), amb la col·laboració de l'Ajuntament de Manresa. I es va decidir ubicar a la zona Sobrerroca-Anònima.

«No volíem portar obres que tenen la llum com a element i adaptar-les , sinó proposar a artistes que treballin obres noves per ensenyar-les a Manresa interactuant amb altres camps», apunta Clavijo: «Així, s'aconsegueix veure què genera el contrast entre la llum i elements com el cos, la paraula i el crit». El repertori creatiu que s'exhibirà avui i demà –entre la posta del sol i les 22 h– serà integrat per actuacions performatives, instal·lacions i actuacions de música i dansa.

Entre les propostes que va activar el comissariat hi ha el vestit de llum de la dissenyadora Laia Mauri, que lluirà la portuguesa Mari Joao Floxo, veïna de Manresa. L'artista participarà avui en l'espectacle inaugural i conduirà una acció itinerant fins a l'Anònima, on hi haurà diverses activitats, entre les quals el concert d'Úrsula San Cristóbal. «És una especialista en música sacra medieval que unirà el gènere al de la performance a partir del misteri de la Llum i la simbologia que té per a la ciutat», explica Clavijo.

Els Ponts de llum neixen en el marc de la Capital Cultural Catalana i no tenen assegurada la continuïtat, però la voluntat dels implicats va en aquest entit. Del ressò de la primera edició en pot dependre que se celebri de nou l'any vinent.

La mirada dels nens

Una altra novetat és la celebració del taller espectacle Petits ponts de llum, diumenge al matí (11.30 h) al Museu Comarcal. L'activitat és per a infants de 3 a 6 anys i serà a càrrec de Laura Bataller, Queralt Jorba i Maria Ribera (ballarines), Txema Rico i Lourdes Fisa (artistes), Maria Di Pace (música) i Celeste Alías (cantant), amb l'acompanyament pedagògic de Txell Giralt (Crisàlide).