El cicle Tempo de Balsareny porta el millor espectacle del festival infantil de Gijón

El prestigiós Festival de Teatre Infantil FETEN, que té lloc cada any a Gijón, va guardonar ara fa un any la companyia basca Markeliñe amb el premi al millor espectacle pel muntatge Euria (Pluja). La peça es veurà avui diumenge (18 h) per primer cop a la comarca gràcies al cicle Tempo que organitza l'Ajuntament de Balsareny i que programa propostes adreçades al públic familiar. La funció tindrà lloc a la Sala Sindicat i les entrades es poden adquirir al preu de 7 euros, i de 5 euros per als socis de Tempo.

Euria parla del sentiment que tenim les persones quan algú a qui estimem ja no hi és, així com del temps que passa abans no acceptem que la situació ha canviat. Els intèrprets ajunten a l'escenari elements diversos com un paraigua acolorit i una cançó trista, un despertador ple de records i unes quantes acrobàcies. L'espectacle té la dansa com a element central i està pensat per a nens i nenes de més de sis anys.