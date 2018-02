Sergi Cuenca s'agafa un descans i no dirigirà el concert de Patum d'enguany

El músic berguedà Sergi Cuenca ha decidit fer un parèntesi com a director de la banda del Memorial Ricard Cuadra, que cada Corpus ofereix el tradicional concert de Patum. Cuenca s'agafa un any sabàtic i no portarà la batuta en els assajos ni en les actuacions de la formació aquest 2018.

El compositor, pianista i director puig-reigenc ha explicat a Regió7 que és una decisió que ja va prendre l'any passat, i ha volgut deixar clar que únicament es tracta d'una pausa d'un any per motius personals i professionals. «Per d'altres projectes i temes de calendari, era una mica just, i he preferit agafar-me un any sabàtic», ha confirmat Cuenca.

L'Associació del Memorial Ricard Cuadra ha estat l'encarregada de mantenir la tasca de recuperació de la música de la Patum que va iniciar el mateix Ricard Cuadra al principi de la dècada dels 90. Després de la seva mort, un grup de músics berguedans han aconseguit, any rere any (aquest 2018 se celebra la 21a edició), oferir un concert de temàtica patumaire amb la participació de músics convidats de diversos estils i àmbits, i també de més enllà de la frontera berguedana, com el pianista Albert Guinovart, el saxofonista Llibert Fortuny i la Companyia Elèctrica Dharma, entre d'altres.

Des del primer moment, Sergi Cuenca en va assumir la direcció musical, juntament amb Robert Agustina. Tots dos, i també d'altres com Roger Belmonte, també són els responsables que, gairebé cada any, s'hagin estrenat obres de nova creació escrites expressament per a la banda del Memorial i d'altres instruments solistes o conjunts.

Tot i que és d'hora i encara s'està treballant en la programació del proper concert, ja se sap que l'actuació serà, com sempre, el dissabte abans de Patum (el 26 de maig) i que enguany serà protagonitzat per la big band de l'Escola Municipal de Música de Berga, amb arranjaments de peces patumaires que farà el músic Pepe Balsach, de la mateixa formació, que es preveu que pugui portar-ne part de la direcció, en espera d'acabar de tancar-ne els detalls.

Producció al Liceu

Sergi Cuenca està treballant, fins al proper 4 de març, en la producció de Roméo et Juliette al Gran Teatre del Liceu. Cuenca ha assumit la tasca d'assistent de direcció al costat del mestre Josep Pons, també puig-reigenc, que és el responsable de l'orquestra del teatre.