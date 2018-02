El Festival Jardins de Llum de Manresa treu avui al carrer trenta peces escultòriques

Hi ha poques classes amb un sofà i encara menys amb una talladora làser i una impresora 3D. Però a l'aula de tecnologia creativa de l'Escola Diocesana de Navàs res és massa convencional. I encara menys un dels projectes que el grup de 4t d'ESO encapçalat pel professor Marc Sibila ha estat tramant en les darreres setmanes: una instal·lació que crea formes musicals a partir de la deambulació atzarosa dels visitants. La inventiva dels estudiants es podrà admirar avui, dimarts, al passatge de Sant Ignasi Malalt de Manresa, en el marc del Festival Jardins de Llum, que se celebrarà de les 19 a les 22 h en diferents espais del casc antic de la ciutat.

«Els Jardins de Llum són una proposta molt efímera que cal valorar com un acte lúdic i com a reflexió», explica Roser Oduber, directora del certamen i presidenta de la Taula de les Arts Visuals de la Catalunya Central. Com en les tres edicions precedents, la iniciativa convida la ciutadania a passejar aquest vespre per la plana de l'Om, la plaça Major, els carrers del Born i Sant Miquel i altres vies adjacents tot admirant projectes artístics que tenen com a base la llum i, en alguns casos, també l'aigua. Dos elements centrals de la festa major d'hivern de la capital bagenca que protagonitzen els dotze treballs que s'exhibiran.



Làser, música i educació

Marc Sibila creu en la combinació de ciència, tecnologia, enginyeria, matemàtiques i art com a base de l'educació. A classe, predica amb l'exemple i, així, els tretze estudiants de 4t d'ESO han estat capaços d'unir esforços i talents per crear Sons de llum. «La instal·lació té dues parts», apunta el docent: «D'una banda, un làser que corre a nivell de terra fent esses i que emet notes quan l'activitat humana l'intercepta; de l'altra, una arpa amb sensors de presència que crea una melodia».

En un ambient de poca llum i emissió de fum ambiental, Sons de llum s'expressa «a través d'elements de robòtica fàcils però que generen un resultat espectacular», afegeix Sibila. A l'aula es treballa «la robòtica i la fabricació digital» i la idea del projecte dels Jardins és que «es pugui fer amb coses simples i sigui vistós». El resultat assolit segueix fidelment aquests principis: els làsers caminen rebotant en uns mirallets i l'arpa està fabricada amb fusta DM, tot plegat gestionat a través de programari lliure.

Després d'estrenar-se a Manresa, el projecte viatjarà el cap de setmana al YOMO, la versió educativa del Mobile que se celebra a Barcelona. L'equip que lidera el professor Marc Sibila mostrarà les virtuts del projecte a La Farga de l'Hospitalet de Llobregat, i està format per Rafa Abad, Oriol Bertran, Marc Villar, Pol Serra, Jordi Riu, Genís Pons, Martí Bover, Julián Severo, Noèlia Sánchez, Alba Piñot, Cíntia Díaz, Josep Riu i Max Besora (absent a la foto).



Participació local i forana



Sons de llum és una de les deu instal·lacions que els vianants podran gaudir a partir de les 7 del vespre. De la resta destaquen propostes com Lampyridae, un treball del reputat artista asturià Carlos Coronas que genera formes orgàniques a partir de la unió de cables, fusta i tubs fluorescents.

Així mateix, també crida l'atenció Lluminera, un projecte creat per Javier Albo, Judit López, Marta López i Xavier Solsona, de l'Escola Tècnica Superior d'Arquitectura de Barcelona (UPC) que remet a una tècnica medieval. A partir de la tecnologia del segle XXI, aquest quartet explicarà a la torre del carrer Sobrerroca (s. XIII) com antigament es conservava la llum a través de les espurnes de la guspira d'un llamp.

Esperança Holgado (ceramista), Toni Subirana (electricista), Bernat Marquilles (sociòleg), Clara Casas (arquitecta) i Joana Marquillas (mestra) formen el Col·lectiu Caolí, que vol tractar el tema de la diversitat de la bellesa en el projecte Llums d'Esperança. Entre els artistes convidats als Jardins també s'hi compta el duet format per Meritxell Solé i Jordi Martínez, que fusionaran aigua i llum en l'obra Canal de llum. Per la seva part, Maria Ribera i Nuria Tobias oferiran tres passis d'un espectacle de dansa basat en l'imaginari del misteri de la Llum.

Paral·lelament, en el recorregut també hi haurà les estructures de llum participatives que han elaborat diverses associacions artístiques, veïnals i educatives de la ciutat. En total, una vintena, xifra molt superior a les 9 que es van fer la temporada passada.