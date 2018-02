Festivals i sales com la Stroika, Voilà i el Casino de Calaf inclouran Valtonyc en les seves programacions

Diferents festivals de música del país i l'ASACC, Associació de Sales de Concerts de Catalunya, entre les quals hi ha la Stroika i el Voilà de Manresa i el Casino de Calaf, van fer públic, ahir, un comunicat per anunciar que se solidaritzaven amb el raper Josep Miquel Arenas Beltrán, Valtonyc, i que «l'inclourem a les nostres programacions». El comunicat denuncia «la situació de vulneració flagrant del dret a la llibertat d'expressió» i «el retrocés democràtic de l'Estat posant a la presó un cantant per les seves lletres». Dimarts, el Tribunal Suprem ratificava la pena de tres anys i mig de presó a Valtonyc imposada per l'Audiència Nacional per enaltiment del terrorisme, injúries a la corona i amenaces per les lletres d'algunes cançons. Entre els festivals que s'han sumat a la iniciativa hi ha l'Acampada Jove, BarnaSants, Black Music Festival, Canet Rock, Cruïlla, Festival de Música de Cadaqués, Festival Internacional de Jazz de Barcelona, Primavera Sound i Strenes.

Per la seva part, la sala Sroika va penjar a les xarxes un comunicat també de denúncia contra la sentència de presó per a Valtonyc: «Com a sala de concerts volem viure la música des de la diversitat ideològica i sense censura. En 24 hores han demanat empresonar Valtonyc, s'ha ordenat el segrest d'un llibre i han retirat una obra d'art a Arco». Segons la sala manresana, avui [per ahir] és un dia molt trist per a la cultura»