«Si un llibre no t'atrapa, l'has de deixar, no et pots avorrir» arxiu/marta pich

Nascut el 1958 a Barcelona, Enric Umbert és un d'aquells escriptors que saben transitar del territori científic al literari. Té estudis de ciències exactes i una passió per la literatura que l'ha portat a escriure poesia i, amb L'últim passatge de Walter Benjamin, la seva primera novel·la. Una obra de ficció que ressegueix les petjades del filòsof alemany creuant els Pirineus per entrar a Catalunya mentre fuig dels nazis. Un viatge amb final tràgic i una ciutat fronterera, Portbou, instal·lada des d'aleshores en l'imaginari dels admiradors de Benjamin.



Què li agradava llegir de petit?

De molt petit m'empassava tots els tebeos setmanals, començant per El Capitán Trueno. Em vaig engrescar amb tota la col·lecció d'Enid Blyton i poc temps després amb Martín Vigil, Julio Manegat.

Quina és la primera lectura de la qual té un bon record?

Bajo las ruedas, de Hermann Hesse; Nada, de Carmen Laforet; El túnel, d'Ernesto Sàbato...

A quin autor mort ressuscitaria per tenir-hi una conversa i què li agradaria demanar-li?

Jesús Moncada. Li demanaria una classe magistral sobre l'art d'escriure.

Amb quin autor viu aniria a sopar i a quin restaurant se l'enduria?

Antoni Marí, al restaurant de l'Ateneu Barcelonès.

Té algun racó predilecte per llegir?

Al meu estudi. És molt silenciós, tranquil i estic envoltat de molts companys de viatge.

Creu que els llibres són cars?

Molt, tot i que sempre ens queden les biblioteques i les llibreries de vell.

Cremaria algun llibre?

Mai, abans el deixo en dipòsit al centre cívic o els regalo a llibreries de vell. Sempre hi haurà algun lector a qui pugui agradar.

Hi ha algun llibre que recomani o regali sovint?

Lolita, de Vladimir Nabokov, Nèstor Luján, poesia de Vinyoli, de Maria Mercè Marçal...

Té alguna fórmula màgica per fomentar la lectura?

No en sé cap però crec que sempre s'ha de llegir allò que et vingui de gust per molt estrafolari que pugui semblar, independentment de les novetats o recomanacions periodístiques. I si un llibre no t'atrapa, el deixés i n'agafes un altre, no passa res. Si no, hi ha el perill de caure en l'avorriment per la lectura.

Què és el més bonic que un lector ha de dit de vostè?

«És un llibre savi i bell, i està molt i molt ben escrit. He quedat meravellat, és un llibre molt ben fet, excepcional» (Vicenç Altaió). «Gràcies per haver escrit aquest llibre, i per haver insistit que me'l llegís. Tenies raó. No m'hauria perdonat no fer-ho» (Joan Casas Fuster).