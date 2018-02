«M'agradaria parlar durant hores i hores amb la Roig»

Poques primeres novel·les han causat tal impacte en la literatura catalana recent com la de Gemma Ruiz (Sabadell, 1975), coneguda sobretot com a periodista cultural de TV3. Argelagues ressegueix la vida de tres generacions de dones al Vallès que va canviant del mode de vida rural a l'urbà. El treball amb la llengua ha estat unànimement aclamat.



Què li agradava llegir de petita?

Vaig començar amb ciència-ficció: Ursula K. Le Guin, Michael Ende, Tolkien...

Quina és la primera lectura de la qual té un bon record?

L a plaça del Diamant, a 2n de BUP, va ser una revelació del que els bons llibres et podien arribar a donar.

A quin autor mort ressuscitaria per tenir-hi una conversa i què li agradaria demanar-li?

A molts, però trio la Montserrat Roig, i no tinc prou espai per tot el que voldria parlar amb ella, és tan gegantina la seva figura, toca tants temes (periodisme, memòria històrica, literatura) que serien hores i hores de conversa i d'aprenentatge, sobretot.

Amb quin autor viu aniria a sopar i a quin restaurant se l'enduria?

Amb la Vivian Gornick, i més que a un restaurant, passejaria amb ella, que és la seva manera d'observar la vida per després escriure-la.

Té algun racó predilecte per llegir?

Llegeixo a tot arreu, al metro, al bus, caminant, i dreta a la cuina també, i així és com he cremat una dotzena d'estris entre cassoles, olles i cafeteres.

Creu que els llibres són cars?

I ara! Per tot el que t'aporten els trobo baratíssims!

Cremaria algun llibre?

Té connotacions molt nefastes, això de cremar llibres, i és clar que no ho faria, però potser sí que demanaria als editors que s'hi miressin més a l'hora de decidir què editen, hi ha llibres molt estalviables, per dir-ho així.

Hi ha algun llibre que recomani o regali sovint?

Manual per a dones de fer feines, de Lucia Berlin, editat per l'Altra Editorial, una absoluta meravella, una autora prodigiosa.

Té alguna fórmula màgica per fomentar la lectura?

Diria que no n'hi ha, però també diria que és més fàcil d'encomanar del que sembla. Quan a les famílies els pares llegeixen, els fills adopten l'hàbit de manera natural.

Què és el més bonic que un lector ha de dit de vostè?

Que la història d' Argelagues l'ha connectat molt profundament amb les dones de la seva família. No era un objectiu conscient, però quan passa ho trobo una cosa fantàstica, poder haver fet extensiu l'homenatge a tantes heroïnes anònimes.