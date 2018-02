Quatre novel·les sobre el segle XX aspiren a l'Amat-Piniella

Serà la periodista Gemma Ruiz la tercera dona que guanya el Premi Joaquim Amat-Piniella en divuit edicions després de Sílvia Alcàntara i Mònika Zgustova, o el guardó recaurà en un dels tres homes en competició, Ramon Solsona, Enric Umbert i Josep Navarro Santaeulàlia? La resposta es coneixerà avui a la tarda en el transcurs de l'acte de lliurament i, en qualsevol cas, triomfarà el Grup 62: tres obres les va publicar Proa i l'altra, Edicions 62.

Des del 2007, el certamen premia una obra publicada en català que aborda algun moviment social contemporani. I enguany, les quatre novel·les a concurs narren històries particulars que reflecteixen esdeveniments generals.

Argelagues, de la periodista cultural Gemma Ruiz, ha estat una de les sensacions de la literatura catalana dels darrers anys, amb vint mil exemplars venuts des de la publicació el setembre del 2016. La reportera debuta en el camp de la novel·la amb el relat de les dones de la seva família, heroïnes anònimes de la quotidianitat que van viure el pas del món rural a l'urbà partint de Castellterçol i arribant a Sabadell en un Vallès en mutació. El treball que ha fet Ruiz amb la llengua de les seves avantpassades i de tanta i tanta gent de la zona és el gran atractiu de l'obra.

Ramon Solsona es va fer mereixedor del Premi Sant Jordi fa vuit anys amb L'home de la maleta, i ara aspira a l'Amat-Piniella pel relat de la transformació de la vall de Cardós, als Pirineus, als anys 60, a partir del moment que s'hi van començar a construir grans equipaments hidroelèctrics. La indústria i el turisme van revolucionar l'indret per sempre mentre els habitants entomaven els canvis adaptant-s'hi o resistint-s'hi.

Una altra tragèdia personal inserira en un esdeveniment que va marcar l'Europa dels anys 30 i 40 és la que explica Enric Umbert a L'últim passatge de Walter Benjamin. L'autor barceloní recrea amb detall el pas del filòsof alemany pels Pirineus, un itinerari que convida el lector a conèixer la vida i l'obra d'uns dels grans pensadors del segle XX.

I la guerra civil. Un tema inexhaurible que serveix a Josep Navarro Santaeulàlia, a través de la novel·la La sorra vermella, per tractar sobre l'amistat en temps de penúries. Des de l'exili, dos anarquistes creuen la frontera per buscar la filla d'un d'ells, en una Barcelona encara commocionada per la fi del conflicte i la victòria feixista.

L'autor o l'autora d'una d'aquestes quatre ficcions carregades de veritat serà guardonada avui amb el bust de Joaquim Amat-Piniella, recompensa per al guanyador del certamen que organitzen Òmnium Bages i l'Ajuntament de Manresa en col·laboració amb diverses entitats de la ciutat.