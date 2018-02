Lluc Salellas presenta avui al Casino "La rebel·lió catalana"

La sala d'actes del Centre Cultural El Casino acollirà avui (19.30 h) la presentació del llibre "La rebel·lió catalana: cinc veus sobre el procés i el futur d'Europa". L'obra, coordinada per Lluc Salellas, aporta cinc visions de referència a nivell de les esquerres transformadores europees sobre dos dels temes de més actualitat al principat: el futur polític de Catalunya, inclòs el referèndum i la possible independència, i la reconstrucció d'Europa. L'acte és organitzat per la cèl·lula del Bages de Comunistes de Catalunya i la CUP de Manresa amb la voluntat de generar espais de debat sobre sobiranies i la necessitat d'un procés constituent i comptarà amb la presència de Lluc Salelles, autor del llibre i regidor de la CUP a Girona, i d'Oriol Arcas, responsable de procés constituent d'Esquerra Unida i Alternativa (EUiA).

En aquesta obra les visions d'Arnaledo Otegui –des d'Euskal Herria-, de Martina Anderson –des del Nord d'Irlanda-, d'Alberto Garzón –des de Madrid-, de Judit Benda –des d'Alemanya- i de Bodil Valero –des de Suècia- s'uneixen i es complementen amb la voluntat d'entendre els reptes actuals de l'esquerra europea, prenent com a base per a la seva acció política l'internacionalisme i la sobirania popular. En aquest sentit, Salellas considera que "el debat ideològic és clau, si volem transformar, necessitem generar pensament. En el cas de 'La rebel·lió catalana', tenia clar que volia enfocar el llibre amb veus que, des de l'esquerra alternativa, en diferents indrets d'Europa i des de motxilles polítiques i vitals diverses, ens ajudessin a pensar què ens passa".

Salellas és periodista i politòleg de formació, expert en nacionalisme. Membre actiu d'espais cívics i socials de Girona, inicià els seus passos en l'activisme estudiantil i actualment forma part de la CUP, formació per la qual és regidor a l'Ajuntament de la seva ciutat i diputat provincial. Anteriorment havia publicat els llibres "El Franquisme que no marxa" (2015) i "No t'espanti aquest vent: reflexions per una esquerra del segle XXI" (2016).

Per la seva banda, Oriol Arcas, Doctor en arquitectura de computadors per la UPC, va iniciar el seu activisme en el moviment estudiantil i les mobilitzacions contra Bolonya, actualment és un dels membres de l'Observatori del Sistema Universitari.Desenvolupa la seva militància política com a responsable de procés constituent d'EUiA i forma part de la direcció de Comunistes de Catalunya.