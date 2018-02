Mor l'humorista gràfic espanyol Forges als 76 anys d'edat

L'humorista gràfic Antonio Fraguas de Pablo, conegut com a Forges, va morir ahir a la matinada a l'edat de 76 anys víctima d'un càncer, segons van informar fonts de la seva família al diari El País, amb el qual el dibuixant col·laborava des de l'any 1995. Forges va néixer a Madrid el 17 de gener del 1942 i als 14 anys va començar a treballar a Televisió Espanyola, on va començar a dibuixar, i ha col·laborat amb les principals revistes espanyoles d'humor, des d'Hermano Lobo, La Codorniz, o El Jueves, així com en diaris d'informació general, com Pueblo, Informaciones, Diario 16 i El Mundo.

Segons va precisar El País, el 25 de juny del 1995 va començar a publicar les seves vinyetes personals en clau de crítica social a les pàgines d'opinió del diari. Forges era un referent de l'humor gràfic, tal com van destacar ahir personalitat del món de la política i del periodisme.

El dibuixant José María Pérez González, conegut com Peridis, va afirmar que la mort de Forges «és per a tots una notícia catastròfica». En aquest sentit, l'humorista va apuntar que «no volíem que es morís, tenia dret a estar amb nosaltres i a alegrar-nos la vida. Forges és immortal».

Preguntat sobre què ha significat Forges per a l'humor gràfic espanyol, Peridis va respondre que ell, juntament amb Antonio Mingote, són «el cim». Peridis va afegir que «no hi ha hagut mai a la història d'Espanya un humorista popular i tan seguit com Forges. No hi ha ningú que tingués tots els seus acudits en tots els despatxos d'Espanya, fins i tot dels ministres. Va crear un llenguatge».

El periodista i humorista Juan Luis Cano, meitat del duet Goma-espuma, va afirmar que la mort de Forges és «una pena molt gran» perquè era «una excelentíssima persona i un geni». En declaracions als periodistes a les portes de la capella ardent, al Tanatori M30 de Madrid, va afirmar que cal aprendre que «l'humor és molt important, molt més del que la gent es pensa».

Segons Cano, «hi ha molta gent que es dedica a avorrir-nos la vida i hem de lloar els que es dediquen a endolcir-la». L'humorista espanyol va dir que «Forges ens feia mirar a nosaltres mateixos per tal que ens despulléssim de tota l'arrogància que poguem tenir com a societat».

Per la seva part, l'escriptor, dissenyador i dibuixant Manuel Bartual va lamentar la mort de Forges i va considerar que, amb ell, «se'n va una part important d'Espanya». De fet, Bartual el considera ambaixador espanyol «en molts sentits» pel gran número d'acudits seus que hi ha penjats en «les oficines i locals de tota mena de feines».

Bartual va narrar la seva experiència en una universitat alemanya on les vinyetes de Forges decoraven les parets. «Te'n vas lluny de casa i t'adones que hi ha Forges», va comentar: «No només ha retratat el nostre país, sinó que s'ha fusionat d'alguna manera amb el que és Espanya».

La degana del Col·legi de Periodistes de Catalunya, Neus Bonet, també va parlar de Forges i va recordar «la seva ironia, humor i defensa del periodisme». En un tuit que va escriure en el seu perfil de Twitter, Bonet va afirmar també que «el trobarem a faltar».