Regió7 renova la versió mòbil per adaptar-la als nous hàbits de consum dels lectors

El consum de l'edició digital de Regió7 a través dels telèfons s'ha disparat durant els darrers dotze mesos. És per aquest motiu que el diari ha decidir renovar el disseny de la seva versió mòbil de dalt a baix, apostant per una estructura de navegació més senzilla i incorporant-hi més funcions i serveis.

Durant el mes de gener passat, el 54% dels lectors que van accedir a www.regió7.cat ho van fer des d'un telèfon mòbil i el 9%, des d'una tauleta. És una tendència a l'alça propiciada per la proliferació d'aparells de telefonia que ens permeten estar connectats i informar-nos des de qualsevol lloc i en qualsevol moment del dia.

Per donar resposta a aquest canvi en el consum, Regió7 ha posat en marxa una versió web més intuïtiva, amb una navegació en dos sentits. Si bé el lector pot seguir pujant i baixant per la pantalla per llegir els continguts d'una secció o d'una notícia, ara pot també, amb un lleuger desplaçament del dit de dreta a esquerra, saltar a la següent secció o notícia.

A més, un innovador menú superior permet –també fent lliscar el dit– veure ràpidament i accedir a totes les seccions del web.

Quant a la portada, la visualització de les notícies també s'ha renovat, agrupant-les per blocs i adaptant-les a les preferències dels lectors segons cada tram horari del dia. A la part superior, el protagonisme recau en les informacions més destacades del moment, i sota aquestes notícies es poden consultar altres continguts d'interès per temàtiques.



Els serveis, a un clic

Una altra novetat de la nova versió mòbil de Regió7 és la concentració en un mateix lloc de tots els serveis disponibles. Accedir a la informació del trànsit, el temps, la guia de televisió, els resultats de la loteria i la cartellera és ara molt més fàcil i ràpid. Només cal prémer el menú desplegable que trobarà a la part superior dreta de la pantalla.

L'última incorporació destacable és els accessos directes de la part inferior. Varien segons la franja horària i permeten visitar amb un sol clic el llistat de notícies més llegides, la secció d'oci, les necrològiques, els vídeos, etc.



1.300 inscrits al servei de notícies al WhatsApp

Una de les darreres apostes de Regió7 pensades per als usuaris de telèfons mòbils és el servei d'enviament de notícies per WhatsApp. Engegat fa tres mesos, el servei té ja més de 1.300 lectors, que reben al seu telèfon dues vegades al dia i de forma gratuïta un llistat amb els temes informatius més destacats del moment. De moment, funciona de dilluns a divendres, i només de forma puntual, si l'actualitat ho requereix, es fa més de dos enviaments. Per apuntar-se al servei cal guardar el número de Regió7 als seus contactes –679 309 289– i enviar un missatge per WhatsApp que inclogui el seu nom i cognoms. En un període inferior a 72 hores rebrà un missatge de benvinguda. Li aconsellem que guardi el número associat al nom Regió7 o WhatsApp Regió7.

Les notícies de Regió7 també es poden llegir a través del Facebook ( facebook.com/diariregio7 i facebook.com/regio7bergueda) i també a Twitter, seguint el perfil @diariregio7 i @diaridigualada.