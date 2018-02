? El vicepresident d'Òmnium Cultural, Marcel Mauri, va lamentar l'absència del president, Jordi Cuixart, i va recordar que fa més de quatre mesos que és injustament a la presó. Per a Mauri, que també va tenir un record per al regidor santjoanenc Jordi Pesarrodona, «l'art i la cultura no han de tenir fronteres i límits», després d'una setmana en la qual s'ha qüestionat la llibertat d'expressió a l'Estat espanyol.