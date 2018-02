Entrades a la venda el dia 27 per veure Orozco al Kursaal d'aquí a un any

El cantant i compositor català Antonio Orozco tornarà al teatre Kursaal de Manresa d'aquí a un any, el divendres 22 de febrer del 2019 a les 21 h, dins el marc de la segona temporada de la gira Único, que el portarà des del proper setembre fins al març per una trentena de localitats de tota la península. Les entrades es podran adquirir a partir del proper dimarts 27 de febrer a partir de les 10 del matí a taquilles i per Internet a www.kursaal.cat; serà el mateix dia i a la mateixa hora que es posaran a la venda la resta de concerts de la gira.

El preu de les entrades per veure Antonio Orozco (que ja va actuar al Kursaal el 5 de març del 2016) és de 38 euros (34 amb carnet Galliner, Escoles de Música, menors de 25 anys i majors de 65).