Garrigasait: «'Els estranys' parla dels nostres dilemes i problemes d'avui»

El solsoní Raül Garrigasait (1979), escriptor, traductor, filòleg clàssic i editor de la Bernat Metge, va rebre ahir el premi a la Millor Novel·la en Llengua Catalana de l'Any, un guardó que estrena Òmnium, pel seu debut en la narrativa amb Els estranys (Edicions de 1984). La novel·la trasllada el lector al 1837 a través d'un jove prussià que vol lluitar a la guerra Carlina i que l'atzar l'obliga a realitzar una llarga estada involuntària en una Solsona ruïnosa on el contacte amb els nadius fa trontollar les seves creences. Garrigasait era un dels tres finalistes, amb Vicenç Pagès per Robinson i Maria Guasch per Els fills de Llacuna park. L'escriptor solsoní ja va guanyar amb Els estranys el Premi Llibreter 2017.

Els estranys, explicava ahir Gar-rigasait, és «una novel·la sobre l'amistat en temps convulsos, sobre la mirada d'un estranger, sobre la perplexitat; és una novel·la en què es veu com les persones intenten viure entre les ideologies i la sensualitat, entre el poder i els plaers de la vida. És una obra que parla sobre els nostres dilemes i problemes d'avui». Després de recollir el guardó, Garrigasait remarcava que era un honor literari ser finalista «amb dues novel·les excel·lents», que signen Vicenç Pagès i Maria Guasch. «Això ja va ser un privilegi». Segons el solsoní, les tres obres finalistes «tenen estils i mirades sobre el gènere molt diferents» malgrat compartir algun «punt en comú». L'escriptor ha destacat, també, que rebre el premi significava «un honor cívic perquè Òmnium Cultural treballa per la cultura i pels drets civils en un moment d'autoritarisme creixent. Rebre una distinció d'una entitat que fa aquesta tasca és molt important per a mi».

El guardó és el més ben dotat econòmicament del país per obra publicada. Garrigasait rebrà 20.000 euros de premi i, a banda, se'n destinaran 5.000 a la promoció de la novel·la. El premi Òmnium a la Millor Novel·la neix amb la voluntat i ambició d'igualar-se a altres premis similars de la literatura, com el premi Goncourt francès o l'anglès Booker. El jurat que ha atorgat el premi a Garrigasait era format per Maria Dasca Batalla, professora de la Universitat de Harvard; Rosa Cabré, catedràtica emèrita de la Universitat de Barcelona; Carme Gregori Soldevilla, professora de la Universitat Valenciana; Xavier Pla, professor de la Universitat de Girona, i el crític i gestor cultural Oriol Izquierdo. Gregori, com a portaveu del jurat, va remarcar que Els estranys és «complex i ben difinit». «El llibre ens evoca a una època històrica amb gran eficàcia i extrema estilització», i va destacar «l'humor refinat i l'espai per a la sàtira i la ironia» que contenen les pàgines d' Els estranys.



Editor, traductor, escriptor

Raül Garrigasait és des del 2007 editor de la Col·lecció de Clàssics Grecs i Llatins de la Fundació Bernat Metge. El 20 de gener del 2015 va ser guardonat amb el cinquè Premi Cum Laude, que convoca l'Institut d'Estudis Món Juïc, per la tesi L'hàbit de la dificultat. Wilhelm von Humboldt i Carles Riba davant l'Agamèmnon d'Èsquil.