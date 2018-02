L'obra d'avui del cicle d'Imagina't tindrà una segona funció al teatre Conservatori

Els tres porquets es caguen de por, la cinquena obra de la temporada d'Imagina't, tindrà una nova funció després de gairebé exhaurir totes les entrades de la primera. La nova funció serà també avui, dissabte, a les 19 h, al teatre Conservatori, i s'afegirà a la ja programada per a aquest mateix dia a les 17.30 h. Les entrades per a la nova funció d' Els tres porquets es caguen de por es van posar ahir a la venda i el preu és de 8 euros (6 amb carnet d'Imagina't i Galliner). Per a més informació, a les taquilles del teatre, per telèfon (93 872 36 36) i a www.kursaal.cat.