La primera vegada en més de cent anys

El concert d'avui de l'Orfeó Català i l'Orfeó Manresà permetrà veure, per primer cop a la capital del Bages, la unió de les veus de les dues formacions centenàries interpretant un programa conjunt. Serà amb l'obra El Mirador, de Josep Vila i Casañas. Tot i que els dos orfeons han compartit escenari en actuacions separades o amb altres cors al llarg de la seva història, per la documentació trobada i consultada fins ara «mai fins avui hauran cantant plegats els dos orfeons sols» en un concert a Manresa, coincideixen a afirmar tant la musicòloga Glòria Ballús com el president de l'entitat manresana, Lluís Piqué. Serà la primera vegada en més d'un segle (vegeu cronologia a la pàgina següent). I ho faran avui (21 h) en una actuació concebuda com un dels plats forts per tancar la commemoració dels 125 anys de les Bases de Manresa.



«Els segadors» el 1913

Que se'n tingui constància, explica Ballús, el cop que van cantar conjuntament, ambdós cors sols en el mateix acte, va ser el 16 de febrer del 1913, a Barcelona, per interpretar conjuntament Els Segadors. Aquell dia, l'Orfeó Manresà, dirigit per Joaquim Pecamins, «va fer una excursió a Barcelona, on l'esperava l'Orfeó Català amb els seus mestres Lluís Millet i Francesc Pujol. Van visitar el Palau de la Música Catalana i van assistir a un dels seus concerts com una lliçó magistral». Cada formació va interpretar el seu programa i «la festa va acabar amb Els Segadors a l'uníson pels dos orfeons amb acompanyament del gran orgue». La visita va posar els fonaments perquè l'any següent, el 19 d'abril del 1914, l'Orfeó Manresà actués per primer cop al Palau de la Música. No era habitual, explica Ballús, al contrari: «actuar al Palau era bastant excepcional». Però les bones relacions del mestre Pecamins amb el mestre Millet «segur que ho van facilitar». Això i el fet que Manresa era la ciutat de les Bases. En aquells moments, l'Orfeó Català «només es desplaçava per esdeveniments importants». Com el 25è, el 50è i el centenari de l'Orfeó Manresà. Precisament, en el concert de les noces d'argent, els dos cors podrien haver cantat plegats El cant de la se-nyera, explica Piqué, però «no és segur».



Una desena de concerts

L'Orfeó Manresà es va fundar el 6 d'octubre del 1901, un mes després del concert que l'Orfeó Català va fer a la capital del Bages. Aquella actuació de l'1 de setembre del 1901 va esperonar un jove Estanislau Casas, que seria el primer director del cor, a constituir un orfeó manresà. Des de llavors, l'Orfeó Català ha actuat en una desena d'ocasions més a Manresa, a més dels concerts del Cor Jove i el Cor de Cambra. Però l'Orfeó Català, amb d'altres formacions, també van visitar la capital del Bages en dues ocasions més: amb la celebració de la Primera Assemblea de Germanor dels Orfeons de Catalu-nya, el març del 1918, i en la tercera, el 1931, coincidint amb l'any de la commemoració de les Bases de Manresa.