El Kursaal es rendeix a l'actuació conjunta de l'Orfeó Català i l'Orfeó Manresà

Amb el públic dempeus cantant El Cant de la Senyera i Els Segadors amb les veus d'un centenar de cantaires dalt de l'escenari es va tancar, aquest dissabte al vespre, el concert de cloenda de la commemoració dels 125 anys de les Bases de Manresa. Per primera vegada, l'Orfeó Català i l'Orfeó Manresà actuaven conjuntament a la capital del Bages. Un moment històric per a una commemoració històrica.

Les veus de les dues formacions centenàries es van unir per oferir un concert per a cor i piano amb un recull del ric repertori musical català amb la interpretació de la fantasia simfònica coral El Mirador, del músic sabadellenc Josep Vila. Van ser vint minuts amb fragments de gairebé una quarantena de cançons, algunes de tan conegudes com Muntanyes del Canigó, La presó de Lleida, Ton pare no té nas, El Virolai o El cant dels ocells. Tot plegat, sota la batuta del sotsdirector de l'Orfeó Català, Pablo Larraz, i amb Josep Buforn al piano. D'aquesta manera, els dos orfeons cantant junts per primer cop a Manresa van escriure una nova pàgina de la història la cultural de la ciutat.

La unió de les veus dels dos cors va ser el punt àlgid de la nit, que havia començat una hora abans amb l'actuació de l'Orfeó Manresà que, sota la direcció de Lluís Arguijo va interpretar una mostra de cançons, que va obrir amb La Moreneta i va culminar dues peces de Giuseppe Verdi, una de les quals va comptar amb la veu de la solista Belén Barnaus. Tot seguit, va ser el torn de L'Orfeó Català que amb una seixantena d'intèrprets va oferir una exquisida selecció de música sacra europea. Tot seguit, les veus de dos dels cors amb més trajectòria del panorama musical català es van unir en una actuació que va desfermar uns llargs aplaudiments dels assistents que omplien a vessar el Teatre Kursaal.

El concert d'aquest dissabte estava inclòs dins els actes de celebració dels 125 anys de les Bases de Manresa, un dels primers documents del catalanisme polític que va néixer en una època on sorgien múltiples iniciatives, moltes de les quals vinculades a la cultura com l'Orfeó Català, nascut el 1891, i l'Orfeó Manresà, que naixia el 1901.