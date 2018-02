La banda original de Sau torna als escenaris amb una gira per celebrar els seus 30 anys

La banda original de Sau tornarà als escenaris en el marc de la gira Sau30, un projecte que retornarà als escenaris a tot l'equip que formava part de la popular banda osonenca. Músics, tècnics, road mànagers i l'estructura que els va convertir en un dels grups més importants de l'escena catalana realitzaran una gira única que es presentarà oficialment el 7 de març a la gala dels Premis Enderrock, en què es farà un reconeixement a la trajectòria de Sau, 30 anys després de la seva creació.

El músic i compositor Pep Sala rebrà el Premi Enderrock a la Trajectòria 2018 a la gala dels XX Premis de la Música Catalana. Sau30 tindrà una xifra limitada d'una desena de concerts que poc a poc es donaran a conèixer i que repassaran els grans èxits del grup. El primer serà el 13 d'abril al festival Strenes, a l'Auditori de Girona, i el darrer serà l'1 de març del 2019 amb un concert al Gran Teatre del Liceu a Barcelona, en el marc del Festival Mil·lenni.

Tres dècades després de la creació de Sau se celebra el retorn als escenaris, per primera vegada, de tota la banda que va formar part d'aquella aventura. Així mateix, han deixat clar que no hi haurà ni disc nou, ni noves cançons. El directe serà un repàs a les millors cançons de Sau i l'espectacle s'ha concebut des del record de les seves espectaculars gires. En cap cas, han afegit, es tracta d'un retorn de Sau, perquè "l'absència de Carles Sabater deixa clara que aquesta fita és impossible, i un fet inqüestionable per a tots els components del grup i del projecte".

L'escenografia de la gira Sau30 ha estat dissenyada per Lluís Martí, tècnic de llums de Sau (1989-99) que, juntament amb Carles Sabater, va ser responsable de la direcció artística de Sau, a gires tan espectaculars com 'El més gran dels pecadors' o 'Junts de nou per primer cop'.

Els integrants de la banda original de Sau30 són Carles 'Xarli' Oliver (bateria de Sau 1987-90); Quim 'Benítez' Vilaplana (bateria de Sau 1990-98), Pep Sánchez (baixista de Sau 1987-96), Ramon Altimir (teclista de Sau 1987-99), Jordi Mena (guitarrista de Sau 1991-97), Josep Lluís Pérez (guitarrista de Sau 1997-99), Gerry Duffy (percussionista de Sau 1988-99) i, evidentment, Pep Sala (veu i guitarra), compositor de Sau i membre fundador del grup juntament amb Carles Sabater i Joan Capdevila, qui també s'afegirà al projecte com a mànager personal.

S'ha incorporat a l'espectacle el cantant mataroní Jonathan Argüelles, vinculat a diferents formacions (Junts, Inèdits, etc.), i que en la seva darrera etapa va destacar durant dos anys com a vocalista al capdavant de la banda de tribut Tornem a Sau. Sau30 es reforçarà també amb el multiinstrumentista Joan Antonell.

La celebració dels 30 anys de Sau es completa amb l'edició del disc en directe, 'Una nit al teatre' (L'Indi Music, 2017), que recull una selecció de temes en directe de la gira.